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Баскетболіст Юти Святослав Михайлюк провів фантастичний матч проти Даллас Маверікс у регулярному чемпіонаті НБА, повідомляє 24 Канал. Він набрав 39 очок у цьому поєдинку.

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У чому історичність досягнення Михайлюка

Показник Михайлюка в 39 очок – це рекорд результативності серед усіх українців за всю історію виступів у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Лідер збірної України відіграв на паркеті 32 хвилини, влучив 2 рази двоочковими, 10 разів триочковими і 5 разів із штрафних.

Однак топова гра українця не дозволила Юті перемогти. Увесь матч вона була в ролі того, хто наздоганяє. Наприкінці зустрічі команді Михайлюка все ж удалось зрівняти рахунок – 114:114. Утім Даллас заробив 2 штрафні кидки, обидва реалізував і переміг – 114:116.

Кому раніше з українців належав рекорд результативності в НБА

До цього рекорд результативності в НБА серед українців належав Олексію Леню, який у квітні 2019 року набрав 33 очки в матчі за Атланту проти Мілвокі. Михайлюк перевершив це досягнення одразу на 6 балів.

Крім того, він і сам переписав свою історію. До сьогодні його особистий рекорд був 28 очок в одному матчі. Цього результату він досягнув у 2025 році в поєдинку проти Детройта.

А 10 влучань триочковими з 15 спроб – це новий особистий рекорд українця за кількістю реалізованих дальніх кидків у одному матчі НБА. Раніше він тричі за свою кар'єру брав 18 очок дальніми закиданнями. У поєдинку з Далласом українцю не вистачило ще одного влучання, щоб повторити рекорд хорвата Бояна Богдановича в усій НБА.

Нагадаємо, що Михайлюк є провідним баскетболістом збірної України, яка очолила групу відбору на чемпіонат світу 2027.