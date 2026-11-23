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Баскетболист Юты Святослав Михайлюк провел фантастический матч против Даллас Маверикс в регулярном чемпионате НБА, сообщает 24 Канал. Он набрал 39 очков в этом матче.

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В чем историчность достижения Михайлюка

Показатель Михайлюка в 39 очков – это рекорд результативности среди всех украинцев за всю историю выступлений в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Лидер сборной Украины провел на паркете 32 минуты, реализовал 2 двухочковых, 10 трехочковых и 5 штрафных бросков.

Однако блестящая игра украинца не позволила Юте победить. Весь матч она провела в роли догоняющей. В конце встречи команде Михайлюка все же удалось сравнять счет – 114:114. Однако Даллас заработал 2 штрафных броска, оба реализовал и победил – 114:116.

Кому ранее из украинцев принадлежал рекорд результативности в НБА

До этого рекорд результативности в НБА среди украинцев принадлежал Алексею Леню, который в апреле 2019 года набрал 33 очка в матче за Атланту против Милуоки. Михайлюк превзошел это достижение сразу на 6 очков.

Кроме того, он и сам переписал свою историю. До сегодняшнего дня его личный рекорд составлял 28 очков в одном матче. Этого результата он достиг в 2025 году в поединке против Детройта.

А 10 точных трехочковых из 15 попыток – это новый личный рекорд украинца по количеству реализованных дальних бросков в одном матче НБА. Ранее он трижды за свою карьеру набирал 18 очков дальними бросками. В матче с Далласом украинцу не хватило еще одного попадания, чтобы повторить рекорд хорвата Бояна Богдановича во всей НБА.

Напомним, что Михайлюк является ведущим баскетболистом сборной Украины, которая возглавила отборочную группу на чемпионат мира 2027 года.