Обидві збірні влітку змінили головних тренерів, тож уболівальники побачать їх уже в дещо іншому вигляді. Італійці намагатимуться повернути колишні позиції, тоді як бельгійці прагнуть продовжити боротьбу серед найсильніших збірних Європи, повідомляє 24 Канал.

Італія розпочинає новий етап

Італія переживає непростий період після чергового провалу у відборі на чемпіонат світу. Команда не пробилася на Мундіаль, поступившись Боснії та Герцеговині у стикових матчах, після чого відбулися серйозні зміни у футбольному керівництві країни.

Новим-старим тренером став Роберто Манчіні, який уже очолював збірну з 2018 до 2023 року та привів її до перемоги на Євро-2020. Фахівець розпочав перебудову команди, запросивши одразу дев'ять дебютантів.

Тепер Манчіні має довести, що Італія здатна повернутися на високий рівень. Матч із Бельгією стане важливою перевіркою для оновленої "скуадри адзурри".

Бельгія зберігає досвідчених лідерів

Бельгія також вступає в новий етап. Після роботи Руді Гарсії команду очолив нідерландець Марк ван Боммель, однак кардинальної перебудови складу поки не відбулося.

У розпорядженні нового тренера залишаються досвідчені лідери – Кевін де Брейне, Ромелу Лукаку та Леандро Троссард. Водночас Тібо Куртуа пропустить осінній цикл.

Останніми роками Італія та Бельгія регулярно зустрічаються саме в Лізі націй. У попередньому розіграші команди зіграли 2:2 та 1:0 на користь італійців.

Нагадаємо, новий сезон Ліги націй стартує 24 вересня.