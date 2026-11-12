Матч зірок на Сан-Сіро: чого чекати від битви Італії та Франції у Лізі націй

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Поєдинок на легендарному Сан-Сіро обіцяє стати принциповим протистоянням двох європейських футбольних грандів. Французи прагнуть достроково закріпити за собою перше місце, тоді як італійці спробують скористатися підтримкою рідних трибун, передає 24 Канал.

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В якому стані команди підходять до матчу

Італійська збірна перед домашньою зустріччю посідає друге місце у групі А1, маючи у своєму активі 7 очок після чотирьох турів. У жовтневих матчах команда здобула виїзну перемогу над Туреччиною (3:1), а також розписала нічию з Францією у Парижі (1:1).

Тепер підопічні Роберто Манчіні спробують вдруге поспіль не програти головному конкуренту. Водночас господарі матимуть кадрові проблеми: через травми не зіграють Джованні Ді Лоренцо та Мойзе Кін. Однією з головних атакувальних надій Італії стане молодий Франческо Піо Еспозіто.

Франція, своєю чергою, очолює квартет із 10 балами та поки не знає гіркоти поразок. У попередньому турі французи переконливо розібралися з Бельгією на виїзді – 4:1.

Команда Зінедіна Зідана демонструє потужну гру в атаці, а одним із її головних лідерів став Майкл Олісе. Утім, французам також не вдасться обійтися без втрат: матч пропустять травмовані Вільям Саліба та Усман Дембеле. Натомість до складу повертається Дайо Упамекано.

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Чого очікувати від матчу Італія – Франція

Попередня зустріч суперників у жовтні завершилася результативною нічиєю 1:1. Цікаво, що італійці мають проблеми з обороною: команда пропускала у семи останніх матчах Ліги націй поспіль.

Французи спробують скористатися цією тенденцією, адже їхня атакувальна лінія перебуває у хорошій формі. Водночас Італія на власному полі здатна створити чимало проблем навіть найсильнішим суперникам.

Очікується напружена гра, у якій обидві команди матимуть можливості відзначитися. Перемога Франції дозволить гостям зміцнити лідерство, а успіх Італії суттєво загострить боротьбу за першу сходинку.

Матч Італія – Франція відбудеться у середу, 12 листопада, на стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.