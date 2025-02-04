Його хотіли в Англії і Німеччині: зірка збірної України піде в Першу лігу заради крутої зарплати

Іван Калюжний користується попитом на трансферному ринку. Вже влітку півзахисник має змінити команду, адже його контракт із Олександрією добігає кінця.

Хавбек Олександрії Іван Калюжний став головним відкриттям осінньої частини сезону УПЛ. Футболіст викликав інтерес з боку українських та європейських клубів.

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Пониження заради підвищення

Раніше повідомлялось, що Калюжним цікавиться Шахтар. Взимку ж інтерес до Івана приписували англійському Плімуту, німецькій Герті та ряду інших клубів.

Втім, як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Сергія Тищенка, Калюжний обрав досить несподіваний варіант для продовження кар'єри. Влітку 27-річний українець стане гравцем Металіста 1925.

Наразі харків'яни виступають в Першій лізі, але ставлять за мету повернутись в УПЛ. За інформацією джерела, головним мотивом Івана для такого вибору став фінансовий аспект.

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Металіст 1925 запропонував гравцю у п'ять разів вищу зарплату за його чинну в Олександрії. Наразі Іван заробляє близько 30 тисяч доларів на місяць. Крім того, харків'яни виплатять гравцю підписний бонус у розмірі однієї зарплати.

Іван дістанеться новій команді безкоштовно, адже влітку у нього завершується контракт із Олександрією. У поточному сезоні футболіст забив один гол та віддав один асист у 16-ти матчах за "аграріїв", а також дебютував у збірній України.