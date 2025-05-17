У суботу, 17 травня, відбувся матч 33 туру польської Екстракляси Погонь – Лехія. У складі гостей на поле вийшли троє українців – Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан В'юнник, пише 24 Канал.

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Третій поспіль гол Желізка

На початку зустрічі "біло-зелені" вийшли вперед. Після пасу колишнього півзахисника Кривбасу Ріфета Капіча гол забив польський форвард Кацпер Сезонєнко. Після цього гравець Лехії Ульссон зрізав м'яч у власні ворота, встановивши рахунок на табло – 1:1.

На 39-й хвилині зустрічі настав зірковий час Івана Желізка. Опорний півзахисник чудовим ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у ворота Погоні.

Відео голу Желізка

Цей гол став третім у сезоні для Желізка. 24-річний футболіст відзначився у третьому поспіль матчі за Лехію.

Довідка. У складі збірної України U-21 Іван Желізко зіграв 23 матчі. Брав участь в молодіжного Євро-2023, де разом із "синьо-жовтими" дійшов до півфіналу.

У підсумку матч Погонь – Лехія завершився внічию 3:3. Іван Желізко відіграв повний матч та отримав від SofaScore оцінку 7,8 бала. Максим Хлань та Богдан В'юнник відіграли по 79 хвилин, а Антон Царенко вийшов на заміну за 11 хвилин до завершення поєдинку.

У турнірній таблиці Лехія йде на 14 місці з 37 очками. "Зелено-білі" виконали завдання на сезон та зберегли прописку в Екстраклясі. В останньому матчі самий українізований клуб Польщі вдома зіграє проти ГКС Катовіце (24 травня).