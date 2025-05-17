В субботу, 17 мая, состоялся матч 33 тура польской Экстраклясы Погонь – Лехия. В составе гостей на поле вышли трое украинцев – Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник, пишет 24 Канал.

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Третий подряд гол Желизка

В начале встречи "бело-зеленые" вышли вперед. После паса бывшего полузащитника Кривбасса Рифета Капича гол забил польский форвард Кацпер Сезоненко. После этого игрок Лехии Ульссон срезал мяч в собственные ворота, установив счет на табло – 1:1.

На 39-й минуте встречи наступил звездный час Ивана Желизка. Опорный полузащитник великолепным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в ворота Погони.

Видео гола Желизка

Этот гол стал третьим в сезоне для Желизка. 24-летний футболист отличился в третьем подряд матче за Лехию.

Справка. В составе сборной Украины U-21 Иван Желизко сыграл 23 матча. Участвовал в молодежном Евро-2023, где вместе с "сине-желтыми" дошел до полуфинала.

В итоге матч Погонь – Лехия завершился вничью 3:3. Иван Желизко отыграл полный матч и получил от SofaScore оценку 7,8 баллов. Максим Хлань и Богдан Вьюнник отыграли по 79 минут, а Антон Царенко вышел на замену за 11 минут до завершения поединка.

В турнирной таблице Лехия идет на 14 месте с 37 очками. "Зелено-белые" выполнили задачу на сезон и сохранили прописку в Экстраклясе. В последнем матче самый украинизированный клуб Польши дома сыграет против ГКС Катовице (24 мая).