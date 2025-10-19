У польській Екстраклясі відбувся матч 12-го туру між командами П'яст та Лехія. Справжнім героєм поєдинку став український півзахисник Іван Желізко.

Поєдинок 12-го туру чемпіонату Польщі між П’ястом та Лехією відбувся у неділю, 19 жовтня. У складі гостей на поле вийшли двоє українців – Іван Желізко та Максим Дячук, пише 24 Канал.

Як Желізко забив шедевральний гол?

На 41-й хвилині Лехія отримала право на штрафний удар. До м'яча підійшов Іван Желізко, який більярдним ударом від стійки забив красень-гол. Такому виконанню можуть позаздрити навіть футбольні суперзірки Роналду і Мессі!

Відео голу Желізка

Суперник Лехії зрівняв рахунок на початку другого тайму. Однак на останніх хвилинах зустрічі "біло-зелені" вирвали перемогу – 2:1.

Як українці виступають за Лехію?

У складі Лехії на сезон заявлено одразу шість українців. Клуб з Гданська є найбільш українізованим у польській Екстраклясі.

За даними Transfermarkt, найбільшу кількість матчів за Лехію зіграли захисник Максим Дячук (13 поєдинків), форвард Богдан В'юнник (12 матчів, 1 гол) та півзахисник Іван Желізко (11 матчів, 3 голи +1 асист).

Через травми лише по одному матчу зіграли голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисник Антон Царенко. А от 19-річний "динамівець" Кирило Пашко все ще очікує свого дебюту.

У чемпіонаті Польщі Лехія займає 16 місце. "Біло-зелені" набрали 10 очок у 12 матчах.

