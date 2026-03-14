Підірвав стадіон: гол гравця Шахтаря ударом через себе був визнаний найкращим в Лізі конференцій
- Гравець Шахтаря забив найкращий гол тижня в Лізі конференцій.
- Бразилець ударом через себе допоміг донеччанам обіграти польський Лех.
Донецький Шахтар відіграв свій перший матч у плей-оф Ліги конференцій. Суперником "гірників" по 1/8 фіналу став польський Лех.
У першому матчі в протистоянні Шахтар здобув перемогу на виїзді з рахунком 3:1. Всі голи у складі донецької команди забили бразильці, повідомляє сайт УЄФА.
До теми Катастрофа для України: капітан збірної може пропустити вирішальні матчі відбору на ЧС-2026
Як гравець Шахтаря створив красу?
Перші два м'ячі оформили Марлон Гомес та Невертон, тоді як фінальну крапку в матчі поставив Ізакі Сілва. Цей гол від хавбека став особливо красивим.
Бразилець ефектно вразив ворота познанців ударом через себе. Завдяки цьому Ізакі був номінований на нагороду найкращого голу тижня в Лізі конференцій.
Ізакі Сілва забив супергол в Лізі конференцій: дивитися відео
Ба більше, гравець Шахтаря і виграв цю нагороду. У голосуванні на сайті УЄФА Ізакі випередив Шера Ндура (Фіорентина), Абубакарі Койта (АЕК Афіни) та Алемао (Райо Вальєкано).
Нагадаємо, що Сілва став гравцем Шахтаря минулого літа, перебравшись із Флуміненсе за 10 мільйонів євро згідно з даними Transfermarkt. У 23-х матчах за "гірників" Ізакі оформив 5 голів та 4 асисти.
Як Шахтар виступає у сезоні 2025 – 2026?
- Донецький клуб влітку замінив головного тренера. Замість Маріно Пушича Шахтар призначив відомого ексгравця Барселони та Атлетико Арду Турана.
- Під його керівництвом команда не змогла пройти кваліфікацію Ліги Європи, поступившись по пенальті Панатінаїкосу. Шахтар опустився в Лігу конференцій, де пройшов Серветт та потрапив в основну стадію.
- Там Шахтар виграв 4 з шести зустрічей та посів шосте місце у турнірній таблиці Ліги конференцій. Це дозволило "гірникам" напряму вийти в 1/8 фіналу.
- У свою чергу в чемпіонаті України Шахтар зазнав лише однієї поразки та йде на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Відрив від ЛНЗ становить три бали.