Підірвав стадіон: гол гравця Шахтаря ударом через себе був визнаний найкращим в Лізі конференцій

Донецький Шахтар відіграв свій перший матч у плей-оф Ліги конференцій. Суперником "гірників" по 1/8 фіналу став польський Лех.

У першому матчі в протистоянні Шахтар здобув перемогу на виїзді з рахунком 3:1. Всі голи у складі донецької команди забили бразильці, повідомляє сайт УЄФА.

Як гравець Шахтаря створив красу?

Перші два м'ячі оформили Марлон Гомес та Невертон, тоді як фінальну крапку в матчі поставив Ізакі Сілва. Цей гол від хавбека став особливо красивим.

Бразилець ефектно вразив ворота познанців ударом через себе. Завдяки цьому Ізакі був номінований на нагороду найкращого голу тижня в Лізі конференцій.

Ізакі Сілва забив супергол в Лізі конференцій: дивитися відео

Ба більше, гравець Шахтаря і виграв цю нагороду. У голосуванні на сайті УЄФА Ізакі випередив Шера Ндура (Фіорентина), Абубакарі Койта (АЕК Афіни) та Алемао (Райо Вальєкано).

Нагадаємо, що Сілва став гравцем Шахтаря минулого літа, перебравшись із Флуміненсе за 10 мільйонів євро згідно з даними Transfermarkt. У 23-х матчах за "гірників" Ізакі оформив 5 голів та 4 асисти.

