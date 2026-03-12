Саме там грав єдиний представник УПЛ в турнірі Шахтар. Команда Арди Турана завітала в гості до Леха, який є чинним чемпіоном Польщі, повідомляє 24 Канал.

До теми Легенда Шахтаря зробив гучну заяву щодо кар'єри: він пограв із Мессі та виграв Євро з Україною

Чому Шахтар побоювався Леху?

"Гірники" впевнено пройшли основний етап Ліги конференцій, вигравши 4 з шести матчів. Завдяки цьому українська команда посіла 6 місце у загальній таблиці та напряму вийшла в 1/8 фіналу.

При цьому Лех не був дуже бажаним суперником для Шахтаря. Підопічні Турана вже програвали Легії в Лізі конференцій та мали скандал із польськими фанатами. Крім того, через війну "гірники" змушені приймати своїх опонентів у Кракові.

Потрапляння на Лех означало, що обидва матчі 1/8 фіналу Шахтар проведе у країні суперника. Проблем додала ще й травма Матвієнка, який пропустить найближчі кілька тижнів.

Тим не менш, Шахтар вважався фаворитом протистояння. І підопічним Турана вдалось перевтілити свою перевагу у кадровому потенціалі у рахунок на табло.

Лех – Шахтар 1:3

Голи: Ісхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Ізаке Сілва, 85.

В середині першого тайму рахунок відкрив Марлон Гомес. Проте головна заслуга в цьому м'ячі належить Кауану Еліасу, який вміло притримав м'яч та викотив його на земляка пасом п'ятою.

У другому таймі Шахтар продовжив володіти ініціативою та подвоїв рахунок зусиллями Невертона. Бразилець опинився у потрібному місці на добиванні. Зрештою Лех зумів відквитати один гол, але ненадовго.

Під завісу матчу "цукерочку" у ворота поляків поклав Ізаке Сілва. Півзахисник ефектно пробив через себе та встановив фінальний рахунок 3:1. Шахтар здобув комфортну перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться 19 березня у Кракові.