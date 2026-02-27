Відбив дружину в Шуфрича та зрадив українців: хто такий Каха Каладзе та як він став проросійським у Грузії

24 Канал розповідає біографію Кахабера Каладзе – колишньої зірки футболу та улюбленця українських вболівальників, який нині став одним із головних медійних облич проросійської влади Грузії.

Він тривалий час вдавав із себе друга України та навіть співчував українцям, які стали жертвами російської агресії (очолювана ним мерія Тбілісі активно допомагала українським біженцям). Але тепер він перетворився на затятого критика ЄС та одного з найгучніших "викривачів київського режиму".

Запальним заявам Кахи Каладзе про "зовнішнє управління", "обдурених владою українцях" і бажанні колективного Заходу відкрити в Грузії другий фронт проти Росії, мабуть, позаздрив би сам родоначальник жанру Віктор Медведчук.

Київська зірка: біографія Кахи Каладзе

Кахабер (Каха) Каладзе народився 27 лютого 1978 року, сьогодні він святкує свій 48-й день народження. Мама Кахи хотіла, щоб він став танцюристом, і той 8 років займався народними танцями, але душа до них не лежала – хлопець мріяв про футбол.

Касі вдалося втекти з танців до футбольної секції, і там він швидко розквітнув (не в останню чергу через відточену до ідеалу на танцях роботу ніг) і став подавати великі надії. Завдяки цьому на нього звернули уваги "селекціонери" з України.

Багато любителів футболу зі стажем добре пам’ятають грузинського легіонера команди київського "Динамо" Каху Каладзе. Універсал, який міг зіграти як у захисті, так і в центрі поля швидко став улюбленцем киян.



Каладзе був однією з зірок команди Лобановського / фото ФК "Динамо" (Київ)

Запальний, але не грубий, жорсткий, непоступливий, наполегливий і затятий на полі, Каладзе був важливим елементом зіркової команди Валерія Лобановського кінця 1990-х.

У 2001 році Каладзе приєднався до Андрія Шевченка в Мілані й чудово проявив себе в італійському гранді. "Динамо" отримало за трансфер дуже солідні за тими мірками 16 мільйонів євро. З огляду на те, що за трансфер футболіста "Динамо" з Тбілісі кияни на початку 1998 року сплатили лише 280 000 доларів, це виглядає як дуже вдала угода. Адже своєю грою Каладзе окупив кожен цент, граючи як у "Динамо", так і в "Мілані".



Ставлення до російської агресії проти України розсварило Каладзе та Шевченка / фото ФК "Динамо" (Київ)

На цьому зв'язок Каладзе з Україною не перервався. Він часто навідувався сюди, маючи тут друзів, а згодом і партнерів по бізнесу та хобі – перегонах на елітних авто.

Любов до автівок класу "люкс" – інша сторона вдачі Кахи. У Києві він швидко відчув смак нічного життя, і його жовта Ferrari 355 була добре знайома резидентам нічних клубів і казино, які тоді ще були не заборонені. Каладзе був учасником буквально всіх світських заходів, всюди встигав і часто лишав за бортом менш успішних конкурентів.

Так, Каладзе відбив дружину в тоді авторитетного "олігарха на мінімалках" та урядовця Нестора Шуфрича (нині перебуває за ґратами на підставі звинувачень у роботі на Москву).



Наталя Ворона зі своїми Несторами – ексчоловіком і сином

При цьому активне нічне життя не заважало Касі демонструвати дійсно високі результати на полі. На цьому, до речі, спіткнулися чимало інших динамівських зірок, які так і не змогли розкрити свій талант через "порушення спортивного режиму". Натомість Каха Каладзе, як футболіст з тоді ще нефутбольної Грузії, можна сказати, реалізував себе по максимуму.

Як Каладзе став успішним бізнесменом?

В останні роки спортивної кар'єри Каладзе все більше звертав увагу на бізнес і на те, щоб не залишитися на пенсії банкрутом. Зв'язки в Італії, Україні та Грузії йому в цьому допомогли.

Чимало представників золотої молоді бажали тусуватися із зіркою футболу та ганяти на елітних спорткарах, а сам Каладзе старанно та вміло ці неформальні зв’язки монетизував. Якщо для цього потрібно розбити Lamborghini Murcielago за 350 тисяч доларів, щоб потішити сина голови Конституційного суду України пана Стрижака, – не проблема. У гаражі на заміну завжди знайдеться ще щось.



Аварія Lamborghini Murcielago, що належала Каладзе, але була під управлінням сина голови Конституційного суду України, стала головною світською подією Ужгорода у 2009 році / фото zakarpattya.net.ua

Спершу Каладзе спробував себе як ресторатор. Разом із друзями він відкрив у Мілані заклад під назвою Giannino. За словами футболіста, ресторан користувався великим успіхом, а серед його постійних клієнтів був власник "Мілана" та колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі. Також були чутки, що грузин має частку в декількох київських ресторанах. Втім, це була лише "розминка".

Завдяки заробленим за роки кар'єри грошам і потрібним зв'язкам Каха Каладзе у 2008 році (тоді ще грав за "Мілан") запустив свій бізнесовий проєкт – інвестиційну компанію Kala Capital. Цікаво, що СЕО компанії став відомий грузинський політик і колишній прем'єр Грузії Зураб Ногаїделі.

Він тривалий час вважався одним із головних "путінферштеєрів" у країні. Також через персону Ногаїделі щодо бізнесу Каладзе пішли чутки, що його гроші – лише верхівка айсбергу, а насправді це прикриття для росіян. Утім, доведено це не було.

Чому Каладзе пішов у політику?

Предметом інвестицій компанії зірки стали будівництво та енергетика. За дивним збігом (насправді ні) – це ті самі сектори грузинської економіки, де дуже сильні позиції найбагатшої та найвпливовішої людини Грузії – олігарха Бідзіни Іванішвілі.



Каладзе з проросійським олігархом Іванішвілі / фото oc-media.org

Саме цього персонажа Росія зробила своїм головним агентом впливу та довірила здійснити реванш у Грузії, щоб повернути свій вплив на цю кавказьку державу, втрачений за час президентства Саакашвілі.

Під Іванішвілі швидко зробили кишенькову партію під назвою "Грузинська мрія". Вона мала відверто популістську ідеологію та виступала за все добре і проти всього поганого. Для розкрутки не шкодували грошей, а запрошення медійних і впізнаваних облич стало частиною стратегії.

Однією із зірок кампанії став Каха Каладзе. Цікаво, що "Грузинська мрія" спершу не позиціонувала себе як проросійська сила, а діяло більш хитро – агітувала за мир і проти війни, зумівши переконати виборців, що в усьому винен Саакашвілі.



Молодий політик Кахабер Каладзе робить перші кроки / фото з фейсбук-сторінки Каладзе

Ця стратегія спрацювала на виборах-2012 і "Грузинська мрія" прийшла до влади, яку утримує й дотепер. 34-річний Каха Каладзе за свою торгівлю обличчям буквально з лави запасних у клубі Серії А "Дженоа", де він завершував кар’єру гравця, пересів у крісло міністра енергетики та одночасно віце-прем’єра.

На цій посаді Каладзе як професіонал не запам’ятався, натомість був фігурантом кількох скандалів. Зокрема, його називали фінансовим гаманцем для грузинської версії "тітушок", які почали нападати на активістів і опозиціонерів.

У 2017-му Каху перекинули на більш зрозумілу йому позицію – мера Тбілісі. Легенда спорту на чолі столиці – знайома історія, чи не так? Каладзе впевнено переміг на виборах, набравши вже в першому турі 51,06% (це понад 203 тисячі голосів).

Згодом Каладзе переобирався 2021 і 2025 роках.

Як Каладзе став зіркою проросійської партії та чому атакує Україну?

Результат Каладзе на останніх виборах мера Тбілісі – 71,5%. Але потрібно зважати, що опозиція ті вибори бойкотувала, намагаючись показати, що вони непрозорі та неконкурентні. У підсумку це побачили хіба журналісти закордонних ЗМІ, тоді як у самій Грузії "Мрія" завдяки бойкоту сконцентрувала в своїх руках максимум влади, яку використала для придушення протестів, розгрому опозиції та закручування гайок.

Каладзе став одним із активних акторів цих процесів. За понад 10 років у владі він з початківця перетворився на досвідченого політика та взяв на себе роль "торпеди", тобто провокатора, який робить щось епатажне, унаслідок чого влада має потрібну реакцію на це й використовує як привід.

Так було, наприклад, в 2019 році, коли мер Тбілісі показав середній палець з вікна свого авто протестувальникам, що зібралися на мітинг у центрі міста. Це обурило мітингувальників, а владі дало підстави застосувати спецпризначенців.

У 2023 році, коли Грузія не отримала статусу кандидата в члени ЄС, Каладзе очолив медійну атаку, заявивши, що ЄС не зробила це на знак помсти за те, що Грузія не погодилась запровадити санкції проти Росії. Водночас, на думку Каладзе, Грузія значно випереджає Молдову та Грузію за рівнем євроінтеграції.

Відмова у наданні статусу кандидата була політичним рішенням, і суспільство дуже добре зрозуміло, чому це сталося. Влада Грузії для них становить проблему, тому що не приєднується до санкцій, не починає війну, не відкриває другий фронт у країні… Звичайно, першою, хто заслуговував на цей статус, була Грузія – ми можемо перевірити це за всіма параметрами. Не подумайте, я не докоряю країні, яка сьогодні перебуває у вогні війни. Навпаки, я завжди буду радий успіху України та українців, але якщо подивитися на реальність з усіма цифрами та параметрами, то Грузія першою зробила конкретні кроки в плані здійснення реформ та боротьби з корупцією,

– Каладзе демонструє свої навички "політичної тварини", 1 травня 2023 року.

Звісно, Каладзе тут лукавив, а щодо санкцій – відверто збрехав, адже Грузія під час повномасштабного вторгнення стала для Росії важливим хабом для обходу санкцій.

У 2024 році "торпеду" на ім'я Каха Іванішвілі використав вже для геополітичних цілей та атаки на Україну. “Грузинська мрія” побудувала свою кампанію на залякуванню людей новим російським вторгненням і навіть використовувала кадри зруйнованих українських міст, надсилаючи у такий спосіб меседж: "Не проголосуєте за нас, тоді Путін нападе".

Каладзе доручили озвучувати цю "рекламу". За це футболіст отримав нове підвищення – він увійшов до проводу "Грузинської мрії" та став генеральним секретарем цієї проросійської партії.

Старання Каладазе не залишилися не поміченими за межами Грузії: з грудня 2024 року легендарний гравець команди київського "Динамо" перебуває під українськими санкціями. Причиною стали не лише антиукраїнські заяви Кахи, але і його участь у розгоні грузинського "Майдану" взимку 2024–2025 року.

Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє та проаналізує всі процеси, які відбувалися, і те, за чиєї підтримки сталося нещастя, яке, на жаль, сьогодні відбувається в Україні,

– Каладзе коментує українські санкції проти себе і натякає, що "не все так однозначно", 6 грудня 2024 року.

Навіть після цього Каладзе нічого не зрозумів і продовжив атаки на Україну та ЄС.



Каладзе та угорський глава МЗС Петер Сіярто / фото з фейсбуку Каладзе

Тепер він розповідає про "зовнішнє управління", нічого поганого не бачить у співпраці з Росією, викриває Deep State, називає ЄС "звичайними шкідниками" та має повну підтримку від свого колишнього партнера по збірній Грузії, а нині президента – Михайла Кавелашвілі.

Особисте життя Каладзе

До одруження з землячкою Каладзе мав тривалий роман з українською королевою краси та колишньою дружиною Нестора Шуфрича Наталею Вороною.



Наталя Ворона з Кахою Каладзе / скриншоти з відеосюжету 1+1

Також італійські ЗМІ розповідали, що Каладзе зустрічався з донькою Берлусконі Барбарою, але сам футболіст ці чутки заперечував.

Різні новини про бурхливе київське та міланське життя Каладзе – давно в минулому. Нині він – зразковий сім'янин. Каладзе одружений на колишній моделі Анукі Арешидзе. Вони почали зустрічатися, коли дівчині було 17 років, а Касі – майже 30.

Нині пара виховує чотирьох синів: Левана, Кахабера, Ваче та Ніколу.



Каха Каладзе з дружиною та дітьми / фото Forbes

Старшого сина названо на честь рідного брата Кахабера Каладзе, якого викрали у 2001 році. Родина начебто сплатила викрадачам викуп в розмірі 600 тисяч доларів, але Левана Каладзе повернути не вдалося. Згодом його тіло, врешті, було знайдено разом з іншими жертвами кіднеперів.

Ця подія дуже вплинула на Каху Каладзе. Він пережив тривалу депресію, навіть планував відмовитися від грузинського громадянства й отримати український паспорт, але після трансферу в "Мілан" передумав.