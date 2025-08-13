Укр Рус
Слідкуємо за Забарним: розклад матчів та результати ПСЖ у сезоні 2025-2026
13 серпня, 21:32
24

Розклад матчів та результати ПСЖ у сезоні 2025-2026

Анатолій Дерека
Основні тези
  • ПСЖ зіграє в шести турнірах у сезоні 2025-2026.
  • Минулого сезону ПСЖ виграв чотири трофеї, в тому числі Лігу чемпіонів.

ПСЖ зіграє аж у шести турнірах протягом сезону 2025-2026. Вашій увазі – календар та рахунки усіх матчів за участю команди Іллі Забарного.

Французький ПСЖ розпочав новий для себе сезон 2025-2026. Команда приверне особливу увагу з боку українських фанатів через наявність у команді Іллі Забарного, повідомляє 24 Канал.

Який календар у ПСЖ?

Захисник збірної України перебрався у паризький клуб з Борнмута за 63 мільйони євро. На Забарного очікує насичений сезон з матчами аж у шести турнірах:

  • Ліга чемпіонів
  • чемпіонат Франції
  • Кубок Франції
  • Суперкубок Франції
  • Суперкубок УЄФА
  • Міжконтинентальний кубок

На команду Луїса Енріке очікує від 46 до понад 60-ти офіційних зустрічей за сезон. Вашій увазі – календар та результати ПСЖ у сезоні 2025-2026:

ДАТА

ТУРНІР

СТАДІЯ

СУПЕРНИК

РАХУНОК

13 серпня

Суперкубок УЄФА

фінал

Тоттенхем (н)

 

17 серпня

чемпіонат Франції

1 тур

Нант (г)

 

22 серпня

чемпіонат Франції

2 тур

Анже (д)

 

30 серпня

чемпіонат Франції

3 тур

Тулуза (г)

 

12-14 вересня

чемпіонат Франції

4 тур

Ланс (д)

 

16-17 вересня

Ліга чемпіонів

Тур 1

 

 

20-21 вересня

чемпіонат Франції

5 тур

Марсель (г)

 

26-28 вересня

чемпіонат Франції

6 тур

Осер (д)

 

30 вересня

Ліга чемпіонів

Тур 2

 

 

4-5 жовтня

чемпіонат Франції

7 тур

Лілль (г)

 

17-19 жовтня

чемпіонат Франції

8 тур

Страсбург (д)

 

21-22 жовтня

Ліга чемпіонів

Тур 3

 

 

25-26 жовтня

чемпіонат Франції

9 тур

Брест (г)

 

29 жовтня

чемпіонат Франції

10 тур

Лор'ян (г)

 

1 листопада

чемпіонат Франції

11 тур

Ніцца (д)

 

4-5 листопада

Ліга чемпіонів

Тур 4

 

 

8-9 листопада

чемпіонат Франції

12 тур

Ліон (г)

 

21-23 листопада

чемпіонат Франції

13 тур

Гавр (д)

 

25-26 листопада

Ліга чемпіонів

Тур 5

 

 

29-30 листопада

чемпіонат Франції

14 тур

Монако (г)

 

5-7 грудня

чемпіонат Франції

15 тур

Ренн (д)

 

9-10 грудня

Ліга чемпіонів

Тур 6

 

 

13-14 грудня

чемпіонат Франції

16 тур

Метц (г)

 

17 грудня

Міжконтинентальний Кубок

фінал

 

 

5 січня

Суперкубок Франції

фінал

Марсель (н)

 

16-18 січня

чемпіонат Франції

18 тур

Лілль (д)

 

20-21 січня

Ліга чемпіонів

Тур 7

 

 

24-25 січня

чемпіонат Франції

19 тур

Осер (г)

 

28 січня

Ліга чемпіонів

Тур 8

 

 

1 лютого

чемпіонат Франції

20 тур

Страсбург (г)

 

7-8 лютого

чемпіонат Франції

21 тур

Марсель (д)

 

14-15 лютого

чемпіонат Франції

22 тур

Ренн (г)

 

21-22 лютого

чемпіонат Франції

23 тур

Метц (д)

 

1 березня

чемпіонат Франції

24 тур

Гавр (г)

 

7-8 березня

чемпіонат Франції

25 тур

Монако (д)

 

14-15 березня

чемпіонат Франції

26 тур

Нант (д)

  

21-22 березня

чемпіонат Франції

27 тур

Ніцца (г)

  

4-5 квітня

чемпіонат Франції

28 тур

Тулуза (д)

  

11-12 квітня

чемпіонат Франції

29 тур

Ланс (г)

  

18-19 квітня

чемпіонат Франції

30 тур

Ліон (д)

  

25-26 квітня

чемпіонат Франції

31 тур

Анже (г)

  

2-3 травня

чемпіонат Франції

32 тур

Лор'ян (д)

  

8-9 травня

чемпіонат Франції

33 тур

Брест (д)

  

15-16 травня

чемпіонат Франції

34 тур

Париж (г)

  

Нагадаємо, що минулого сезону парижани здобули аж чотири трофеї. Клуб виграв усі змагання на внутрішній арені, а також вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів.

У фіналі французи розгромили Інтер з рахунком 5:0. А від здобуття п'ятого трофея ПСЖ опинився за крок. Команда видала впевнений виступ на Клубному чемпіонаті світу, але у фіналі несподівано програла Челсі (0:3).