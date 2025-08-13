Розклад матчів та результати ПСЖ у сезоні 2025-2026
- ПСЖ зіграє в шести турнірах у сезоні 2025-2026.
- Минулого сезону ПСЖ виграв чотири трофеї, в тому числі Лігу чемпіонів.
ПСЖ зіграє аж у шести турнірах протягом сезону 2025-2026. Вашій увазі – календар та рахунки усіх матчів за участю команди Іллі Забарного.
Французький ПСЖ розпочав новий для себе сезон 2025-2026. Команда приверне особливу увагу з боку українських фанатів через наявність у команді Іллі Забарного, повідомляє 24 Канал.
Який календар у ПСЖ?
Захисник збірної України перебрався у паризький клуб з Борнмута за 63 мільйони євро. На Забарного очікує насичений сезон з матчами аж у шести турнірах:
- Ліга чемпіонів
- чемпіонат Франції
- Кубок Франції
- Суперкубок Франції
- Суперкубок УЄФА
- Міжконтинентальний кубок
На команду Луїса Енріке очікує від 46 до понад 60-ти офіційних зустрічей за сезон. Вашій увазі – календар та результати ПСЖ у сезоні 2025-2026:
|
ДАТА
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
СУПЕРНИК
|
РАХУНОК
|
13 серпня
|
Суперкубок УЄФА
|
фінал
|
Тоттенхем (н)
|
|
17 серпня
|
чемпіонат Франції
|
1 тур
|
Нант (г)
|
|
22 серпня
|
чемпіонат Франції
|
2 тур
|
Анже (д)
|
|
30 серпня
|
чемпіонат Франції
|
3 тур
|
Тулуза (г)
|
|
12-14 вересня
|
чемпіонат Франції
|
4 тур
|
Ланс (д)
|
|
16-17 вересня
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 1
|
|
|
20-21 вересня
|
чемпіонат Франції
|
5 тур
|
Марсель (г)
|
|
26-28 вересня
|
чемпіонат Франції
|
6 тур
|
Осер (д)
|
|
30 вересня
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 2
|
|
|
4-5 жовтня
|
чемпіонат Франції
|
7 тур
|
Лілль (г)
|
|
17-19 жовтня
|
чемпіонат Франції
|
8 тур
|
Страсбург (д)
|
|
21-22 жовтня
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 3
|
|
|
25-26 жовтня
|
чемпіонат Франції
|
9 тур
|
Брест (г)
|
|
29 жовтня
|
чемпіонат Франції
|
10 тур
|
Лор'ян (г)
|
|
1 листопада
|
чемпіонат Франції
|
11 тур
|
Ніцца (д)
|
|
4-5 листопада
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 4
|
|
|
8-9 листопада
|
чемпіонат Франції
|
12 тур
|
Ліон (г)
|
|
21-23 листопада
|
чемпіонат Франції
|
13 тур
|
Гавр (д)
|
|
25-26 листопада
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 5
|
|
|
29-30 листопада
|
чемпіонат Франції
|
14 тур
|
Монако (г)
|
|
5-7 грудня
|
чемпіонат Франції
|
15 тур
|
Ренн (д)
|
|
9-10 грудня
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 6
|
|
|
13-14 грудня
|
чемпіонат Франції
|
16 тур
|
Метц (г)
|
|
17 грудня
|
Міжконтинентальний Кубок
|
фінал
|
|
|
5 січня
|
Суперкубок Франції
|
фінал
|
Марсель (н)
|
|
16-18 січня
|
чемпіонат Франції
|
18 тур
|
Лілль (д)
|
|
20-21 січня
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 7
|
|
|
24-25 січня
|
чемпіонат Франції
|
19 тур
|
Осер (г)
|
|
28 січня
|
Ліга чемпіонів
|
Тур 8
|
|
|
1 лютого
|
чемпіонат Франції
|
20 тур
|
Страсбург (г)
|
|
7-8 лютого
|
чемпіонат Франції
|
21 тур
|
Марсель (д)
|
|
14-15 лютого
|
чемпіонат Франції
|
22 тур
|
Ренн (г)
|
|
21-22 лютого
|
чемпіонат Франції
|
23 тур
|
Метц (д)
|
|
1 березня
|
чемпіонат Франції
|
24 тур
|
Гавр (г)
|
|
7-8 березня
|
чемпіонат Франції
|
25 тур
|
Монако (д)
|
|
14-15 березня
|
чемпіонат Франції
|
26 тур
|
Нант (д)
|
21-22 березня
|
чемпіонат Франції
|
27 тур
|
Ніцца (г)
|
4-5 квітня
|
чемпіонат Франції
|
28 тур
|
Тулуза (д)
|
11-12 квітня
|
чемпіонат Франції
|
29 тур
|
Ланс (г)
|
18-19 квітня
|
чемпіонат Франції
|
30 тур
|
Ліон (д)
|
25-26 квітня
|
чемпіонат Франції
|
31 тур
|
Анже (г)
|
2-3 травня
|
чемпіонат Франції
|
32 тур
|
Лор'ян (д)
|
8-9 травня
|
чемпіонат Франції
|
33 тур
|
Брест (д)
|
15-16 травня
|
чемпіонат Франції
|
34 тур
|
Париж (г)
Нагадаємо, що минулого сезону парижани здобули аж чотири трофеї. Клуб виграв усі змагання на внутрішній арені, а також вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів.
У фіналі французи розгромили Інтер з рахунком 5:0. А від здобуття п'ятого трофея ПСЖ опинився за крок. Команда видала впевнений виступ на Клубному чемпіонаті світу, але у фіналі несподівано програла Челсі (0:3).