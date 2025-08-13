ПСЖ зіграє аж у шести турнірах протягом сезону 2025-2026. Вашій увазі – календар та рахунки усіх матчів за участю команди Іллі Забарного.

Французький ПСЖ розпочав новий для себе сезон 2025-2026. Команда приверне особливу увагу з боку українських фанатів через наявність у команді Іллі Забарного, повідомляє 24 Канал.

Який календар у ПСЖ?

Захисник збірної України перебрався у паризький клуб з Борнмута за 63 мільйони євро. На Забарного очікує насичений сезон з матчами аж у шести турнірах:

Ліга чемпіонів

чемпіонат Франції

Кубок Франції

Суперкубок Франції

Суперкубок УЄФА

Міжконтинентальний кубок

На команду Луїса Енріке очікує від 46 до понад 60-ти офіційних зустрічей за сезон. Вашій увазі – календар та результати ПСЖ у сезоні 2025-2026:

ДАТА ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК РАХУНОК 13 серпня Суперкубок УЄФА фінал Тоттенхем (н) 17 серпня чемпіонат Франції 1 тур Нант (г) 22 серпня чемпіонат Франції 2 тур Анже (д) 30 серпня чемпіонат Франції 3 тур Тулуза (г) 12-14 вересня чемпіонат Франції 4 тур Ланс (д) 16-17 вересня Ліга чемпіонів Тур 1 20-21 вересня чемпіонат Франції 5 тур Марсель (г) 26-28 вересня чемпіонат Франції 6 тур Осер (д) 30 вересня Ліга чемпіонів Тур 2 4-5 жовтня чемпіонат Франції 7 тур Лілль (г) 17-19 жовтня чемпіонат Франції 8 тур Страсбург (д) 21-22 жовтня Ліга чемпіонів Тур 3 25-26 жовтня чемпіонат Франції 9 тур Брест (г) 29 жовтня чемпіонат Франції 10 тур Лор'ян (г) 1 листопада чемпіонат Франції 11 тур Ніцца (д) 4-5 листопада Ліга чемпіонів Тур 4 8-9 листопада чемпіонат Франції 12 тур Ліон (г) 21-23 листопада чемпіонат Франції 13 тур Гавр (д) 25-26 листопада Ліга чемпіонів Тур 5 29-30 листопада чемпіонат Франції 14 тур Монако (г) 5-7 грудня чемпіонат Франції 15 тур Ренн (д) 9-10 грудня Ліга чемпіонів Тур 6 13-14 грудня чемпіонат Франції 16 тур Метц (г) 17 грудня Міжконтинентальний Кубок фінал 5 січня Суперкубок Франції фінал Марсель (н) 16-18 січня чемпіонат Франції 18 тур Лілль (д) 20-21 січня Ліга чемпіонів Тур 7 24-25 січня чемпіонат Франції 19 тур Осер (г) 28 січня Ліга чемпіонів Тур 8 1 лютого чемпіонат Франції 20 тур Страсбург (г) 7-8 лютого чемпіонат Франції 21 тур Марсель (д) 14-15 лютого чемпіонат Франції 22 тур Ренн (г) 21-22 лютого чемпіонат Франції 23 тур Метц (д) 1 березня чемпіонат Франції 24 тур Гавр (г) 7-8 березня чемпіонат Франції 25 тур Монако (д) 14-15 березня чемпіонат Франції 26 тур Нант (д) 21-22 березня чемпіонат Франції 27 тур Ніцца (г) 4-5 квітня чемпіонат Франції 28 тур Тулуза (д) 11-12 квітня чемпіонат Франції 29 тур Ланс (г) 18-19 квітня чемпіонат Франції 30 тур Ліон (д) 25-26 квітня чемпіонат Франції 31 тур Анже (г) 2-3 травня чемпіонат Франції 32 тур Лор'ян (д) 8-9 травня чемпіонат Франції 33 тур Брест (д) 15-16 травня чемпіонат Франції 34 тур Париж (г)

Нагадаємо, що минулого сезону парижани здобули аж чотири трофеї. Клуб виграв усі змагання на внутрішній арені, а також вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів.

У фіналі французи розгромили Інтер з рахунком 5:0. А від здобуття п'ятого трофея ПСЖ опинився за крок. Команда видала впевнений виступ на Клубному чемпіонаті світу, але у фіналі несподівано програла Челсі (0:3).