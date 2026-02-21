Інцидент трапився під час напруженої боротьби на льоду, коли група атлеток впала, і лезо ковзана однієї з них раптово влучило в обличчя Сельєр. На щастя, захисні окуляри хоч частково зменшили силу удару, але травма все ж виявилася серйозною, пише polskieradio.

Що саме сталося на льоду?

Під час чвертьфінального забігу на 1500 метрів троє спортсменок зіткнулися на повороті, через що Сельєр впала.

За інформацією польської та іноземної преси, коли шорт-трекістка падала, ковзан іншої учасниці вдарив її під ліве око – лезо пройшло дуже близько до очного яблука.

Захисні окуляри, які мала Сельєр, відлетіли під час зіткнення, але саме вони, ймовірно, пом'якшили удар, рятуючи від серйознішої травми.

Медики оперативно вийшли на лід, зашили рану на місці і на ношах винесли спортсменку з арени. Змагання було тимчасово зупинено для надання допомоги та прибирання льоду від крові, інформує nashaniva.

Стан спортсменки та подальші дії

Після інциденту Сельєр була доставлена в лікарню, де їй зробили комп'ютерну томографію. Під час обстеження виявили невеликий перелом кісток обличчя.

За словами пресаташе польської олімпійської збірної, наразі спортсменка залишається у свідомості, з нею все гаразд, і вона сама піднялася з ліжка після перших процедур.

Очікується, що Камілі проведуть процедуру повторного розкриття рани, щоб лікарі могли точніше оцінити стан кісток. Після цього вона залишиться під спостереженням на ніч у медичному закладі.

