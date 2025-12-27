Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. Через такий результат була перервана найдовша переможна серія в історії міжнародного футболу, інформує 24 Канал.

Що відомо про рекордну серію збірної Марокко?

Її утримували марокканці. Вони встановили абсолютний рекорд ще в жовтні, здобувши 16-ту поспіль перемогу.

Африканці перевершили досягнення двох європейських гегемонів. Іспанія та Німеччина мали у своєму активі по 15 поспіль звитяг.

Після того підопічні Валіда Реграгі тріумфували ще тричі. Вони могли здобути ювілейну 20-ту перемогу й вели в рахунку, але в середині другого тайму малійці відігралися з пенальті та змогли відбитися проти фаворита.

Довідка. Переможна серія збірної Марокко враховувала лише офіційні матчі, які зазначені в міжнародних вікнах ФІФА, куди не входили, зокрема, поєдинки Арабського Кубка, оскільки за повідомленням самої організації турнір не є офіційним.

Зазначимо, що в першому турі КАН-2025 неймовірним голом відзначився форвард марокканців Аюб Аль-Каабі. Він забив ударом через себе й це взяття воріт безперечно претендуватиме на найкращий гол турніру.

Що відомо про збірну Марокко?