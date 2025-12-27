Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. Через такий результат була перервана найдовша переможна серія в історії міжнародного футболу, інформує 24 Канал.
Читайте також Екстренер Динамо шокував заявою про гравців киян, які здавали матчі в сезоні-2025/2026
Що відомо про рекордну серію збірної Марокко?
Її утримували марокканці. Вони встановили абсолютний рекорд ще в жовтні, здобувши 16-ту поспіль перемогу.
Африканці перевершили досягнення двох європейських гегемонів. Іспанія та Німеччина мали у своєму активі по 15 поспіль звитяг.
Після того підопічні Валіда Реграгі тріумфували ще тричі. Вони могли здобути ювілейну 20-ту перемогу й вели в рахунку, але в середині другого тайму малійці відігралися з пенальті та змогли відбитися проти фаворита.
Дивіться відеоогляд матчу Марокко – Малі
Довідка. Переможна серія збірної Марокко враховувала лише офіційні матчі, які зазначені в міжнародних вікнах ФІФА, куди не входили, зокрема, поєдинки Арабського Кубка, оскільки за повідомленням самої організації турнір не є офіційним.
Зазначимо, що в першому турі КАН-2025 неймовірним голом відзначився форвард марокканців Аюб Аль-Каабі. Він забив ударом через себе й це взяття воріт безперечно претендуватиме на найкращий гол турніру.
Що відомо про збірну Марокко?
В рейтингу ФІФА посідає 11 місце – це найвища позиція серед африканських збірних.
За даними Вікіпедії, марокканці є переможцями Кубка Африки-1976 та 3-разовими чемпіонами Кубка африканських націй.
Збірна Марокко є єдиною національною командою з Африки, яка доходила до півфіналу чемпіонатів світу (у 2022 році).
Наступний матч марокканці проведуть 29 грудня проти Замбії. Їх очне протистояння розпочнеться о 21:00 за київським часом.