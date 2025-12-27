Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Из-за такого результата была прервана самая длинная победная серия в истории международного футбола, информирует 24 Канал.

Что известно о рекордной серии сборной Марокко?

Ее удерживали марокканцы. Они установили абсолютный рекорд еще в октябре, одержав 16-ю подряд победу.

Африканцы превзошли достижения двух европейских гегемонов. Испания и Германия имели в своем активе по 15 подряд побед.

После того подопечные Валида Реграги торжествовали еще трижды. Они могли одержать юбилейную 20-ю победу и вели в счете, но в середине второго тайма малийцы отыгрались с пенальти и смогли отбиться против фаворита.

Смотрите видеообзор матча Марокко – Мали

Справка. Победная серия сборной Марокко учитывала только официальные матчи, которые указаны в международных окнах ФИФА, куда не входили, в частности, поединки Арабского Кубка, поскольку по сообщению самой организации турнир не является официальным.

Отметим, что в первом туре КАН-2025 невероятным голом отметился форвард марокканцев Аюб Аль-Кааби. Он забил ударом через себя и это взятие ворот бесспорно будет претендовать на лучший гол турнира.

