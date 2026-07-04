Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Про головні очікування від матчу розповість 24 Канал.

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Шлях Канади до 1/8 фіналу

Канадці розпочали свій виступ у групі B, де набрали 4 очки та посіли друге місце. Команда розійшлася миром із Боснією і Герцеговиною (1:1), розгромила Катар (6:0) та зазнала поразки від Швейцарії (2:1). Вже у першому раунді плей-оф (1/16 фіналу) збірна Канади у важкому матчі мінімально здолала ПАР із рахунком 1:0.

Сенсаційне Марокко на ЧС-2026

Марокканці виступили у квартеті C разом із Бразилією (1:1), Шотландією (1:0) та Гаїті (4:2), впевнено посівши друге місце з 7 очками. Справжній фурор команда провела в 1/16 фіналу, де створила гучну сенсацію та вибила збірну Нідерландів (1:1 в основний час, 3:2 за пенальті). Головним героєм серії став голкіпер Яссін Буну. Наразі Марокко єдина африканська збірна, яка залишилася на турнірі, тому команда несе на собі додаткову відповідальність за весь континент.

Історія особистих зустрічей

Статистика на боці африканської команди. Збірні зустрічалися між собою 4 рази: Марокко святкувало перемогу тричі, ще один поєдинок завершився внічию, а от Канада досі не перемагала цього суперника. Найважливіший матч між ними відбувся на груповому етапі Мундіалю в Катарі, де марокканці виявилися сильнішими з рахунком 2:1.