Ціни від 50 доларів: де купити квитки на матч Канада – Україна в Торонто та яка ціна

Вперше у своїй історії збірна України зіграє на стадіоні у Канаді. Де та як можна придбати квитки на матч в Торонто – розповідаємо у нашому матеріалі.

Збірна України відправилась на червневий збір у Канаду. Там команда Сергія Реброва візьме участь у товариському турнірі Canadian Shield, де зіграє проти двох опонентів, повідомляє 24 Канал.

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Де купити квитки

Першим суперником команди Сергія Реброва стане збірна Канади. Враховуючи велику діаспору етнічних українців у цій країні, матч має викликати ажіотаж у футбольних фанатів.

Можливість купити квитки на матч Канада – Україна досі доступна! Стадіон "BMO Field" в Торонто вміщує близько 29,5 тисяч глядачів. Наразі у продажі залишаються більше 1000 квитків у 26 різних секторів.

Скільки коштують квитки на матч Канада – Україна? Мінімальна ціна стартує від 51 долара за перепустку (близько 2100 гривень), тоді як найдорожчий квиток оцінений у 149 доларів (десь 6200 гривень). При цьому є можливість купити квитки на два матчі одразу.



Схема стадіону "BMO Field" в Торонто / скріншот з сайту Ticketmaster

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Після гри Канада – Україна на арені розпочнеться зустріч Нова Зеландія – Кот-д'Івуар в рамках Canadian Shield. Ціна на квиток на обидва матчі варіюється від 72 до 518 доларів (від 3 до 21,5 тисяч гривень). Де купити квитки на матч Канада – Україна? Детальніше можна дізнатися на сайті УАФ.

Нагадаємо, що товариська зустріч між командами розпочнеться 7 червня о 22:30 за київським часом. Пряма трансляція матчу Канада – Україна буде доступна на ОТТ-платформі Megogo, а також на каналі "Megogo Спорт".