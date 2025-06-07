П'ять легіонерів від Реброва: стартовий склад України на матч проти Канади

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу стартує на товариському турнірі у Канаді. Суперницею команди Сергія Реброва буде господарка змагань.

Це буде перший із двох матчів української збірної у рамках товариського турніру у Канаді. Другий в історії поєдинок між Україною та Канадою розпочнеться 7 червня – о 22:30 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Канада – Україна на турнірі Canadian Shield

Кого поставив Ребров у старт

У заявку "синьо-жовтих" потрапило 24 гравці: 1. Андрій Лунін, 2. Олександр Мартинюк, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Олексій Гуцуляк, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Владислав Кабаєв, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Чеберко, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Микола Михайленко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник. 24. Єгор Назарина.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився зі стартовою одинадцяткою. Місце у воротах отримав перший номер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін.

Натомість із капітанською пов'язкою нашу збірну на поле виведе "гірник" Микола Матвієнко.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Матвієнко, Бондар, Забарний, Тимчик – Калюжний, Зінченко, Шапаренко, Судаков, Циганков – Яремчук.



Стартовий склад України на матч проти Канади / Фото УАФ

Відзначимо, що Україна та Канада вперше та поки що востаннє зустрічались на футбольному полі у сезоні-2010/2011. Той товариський поєдинок закінчився бойовою нічиєю 2:2. "Синьо-жовті" відігрались із 0:2 та врятувалась від домашньої поразки.