Знаменна подія відбулася 2 січня 1925 року на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США). За пояс чемпіона світу у напівлегкій вазі билися колишній киянин Луїс Каплан та американець Денні Крамер, пише 24 Канал.

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Перший чемпіон світу з України

Каплан значно переважав суперника. У дев'ятому раунді кут Крамера викинув білий рушник, що означало дострокову перемогу українця технічним нокаутом. Уродженець Києва став чемпіоном світу з боксу у напівлегкій вазі.

Після трьох захистів титулу Каплан перейшов до легкої категорії та залишив пояс вакантним. Це відбулося у 1926 році.

Що відомо про Каплана

Луїс Каплан народився 15 жовтня 1901 року у Києві. Коли йому було 5 років, його сім'я емігрувала до США. В американському Мерідені він закінчив п'ять класів та торгував фруктами.

Одного разу вуличні бандити підставили його за крадіжку у продавця. "Малюк" так сильно відлупцював ватажка банди, що поліціянт порадив хлопцю займатися боксом.

У 18 років Каплан дебютував на професійному рингу. Під час кар'єри він здобув 107 перемог, в тому числі 27 – нокаутом. У 22 поєдинках екскиянин зазнав поразок, а ще 13 боїв завершилися внічию.

Після поразки у 1933 році від Кокоа Каплан завершив кар'єру. Чемпіон світу з боксу помер 26 жовтня 1970 року у Норвічі.

У 2003 році "Малюка" включили до Міжнародного залу боксерської слави. Крім того, Каплан потрапив до десятки найкращих боксерів за всю історію України, за версією GiveMeSport. У почесному списку він посів 5 місце.