Подружжя чернівецьких каратистів, що покинули Україну, позбавили звання "Майстер спорту"

Каратисти з Чернівців Євген та Дарія Пилипюки не повернулося в України після змагань в Італії. До спортсменів-втікачів були застосовані санкції.

Міністерство молоді та спорту видало наказ про позбавлення спортивних звань 20 осіб. До переліку потрапили Євген Пилипюк разом зі своєю дружиною Дарією, пише 24 Канал з посиланням на сайт міністерства.

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За що чернівецьких каратистів позбавили спортивних звань

Подружжя Пилипюків позбавили звання "Майстер спорту України". Зазначимо, що Євген Пилипюк отримав звання у травні 2020 року. Спортсмен з Чернівців став призером чемпіонату України з карате.

Нагадаємо, що Євген та Дарія Пилипюки не повернулися в Україну після змагань в італійській Венеції, які відбулися наприкінці грудня 2024 року. Спортсмени мали дозвіл на виїзд до певного терміну.

Українська федерація карате миттєво відреагувала на їхній вчинок. Подружжя Пилипюків виключили зі складу збірної України. Крім того, каратистам загрожує довічна дискваліфікація.

Згодом Євген Пилипюк прокоментував скандальний вчинок. Спортсмен визнав свою провину та назвав обставини, які підштовхнули його до втечі з України.

Євген розповів, що не зміг оформити відстрочку від мобілізації. Через це подружжя вирішило не повертатися в Україну.

Щодо Дарії Пилипюк, то за її словами вона повернулася до Чернівців. Спортсменка зазначила, що у неї не було конкретного терміну повернення в України. Дарія вважає несправедливими санкції, які застосували до неї, адже не знала про наміри чоловіка.