Залишили на подіумі самого: українські каратисти відмовились від фото з "нейтральним" атлетом

З 26 по 29 червня відбувся третій етап Юнацької ліги з карате. Господарем турніру стало місто Поречі у Хорватії.

Юрій Павлюк та Нікіта Глушку здобули медалі турніру та піднялись на подіум. Крім того, українські спортсмени продемонстрували свою позицію щодо "нейтральних" атлетів, повідомляє 24 канал із посиланням на united24.media.

Читайте також Збірна України стала чемпіоном світу з ММА серед юніорів

Павлюк та Глушку продемонстрували чітку позицію

У неділю, 29 червня, в останній день третього етапу Юнацької ліги карате за медалі боролись спортсмени у віковій категорії U-14. Українські спортсмени Юрій Павлюк здобув "золото" змагань, а Нікіта Глушку завоював "бронзу".

Поруч з нашими каратистами на п'єдесталі опинився "нейтральний" спортсмен Даніїл Пракапенка. Після того, як було вручено медалі, планувалось зробити спільне фото призерів.

Юрій Павлюк та Нікіта Глушку продемонстрували свою позицію щодо "нейтральних" атлетів. Українські спортсмени демонстративно покинули подіум, відмовившись від фото з представником Білорусі.

Павлюк та Глушку покинули подіум: дивіться відео

Раніше повідомляли, що юна українка Вероніка Андращук відмовилась від спільного фото з росіянами на чемпіонаті світу зі стрибків у воду. Вчинок спортсменки викликав бурхливу реакцію серед медіа ворожої країни.