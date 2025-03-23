Третій прихід легенди: Реал знайшов заміну Карло Анчелотті
- Реал Мадрид розглядає можливість заміни Карло Анчелотті на посту головного тренера.
- Хабі Алонсо, який також розглядався на цю позицію, вирішив залишитися в леверкузенському Баєрі ще на один рік.
Реал може змінити головного тренера влітку цього року. Керівництво мадридського клубу вирішило, хто може замінити Карло Анчелотті на чолі "вершкових".
Флорентіно Перес хоче запросити легенду "бланкос" на пост керманича команди. Раніше спеціаліст вже працював у руля мадридців, повідомляє 24 канал зі посиланням на Fichajes.net.
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Хто може очолити Реал
За наявною інформацією, "Королівський клуб" мав наміри запросити Хабі Алонсо. Однак іспанський спеціаліст ухвалив рішення залишитись у леверкузенському Баєрі ще на один рік.
Тому у Реалі розмірковують над тим, щоб Карло Анчелотті на посаді головного тренера команди замінив Зінедін Зідан. Рішення щодо призначення француза буде прийнято найближчими місяцями.
- Зінедін Зідан обіймав посаду головного тренера Реала з 2016 по 2018 роки та з 2019 по 2021.
- З "Королівським клубом" французький спеціаліст двічі ставав чемпіоном Іспанії та володарем Суперкубка країни. А також тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів та двічі тріумфував у Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.