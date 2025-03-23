Третій прихід легенди: Реал знайшов заміну Карло Анчелотті

Реал може змінити головного тренера влітку цього року. Керівництво мадридського клубу вирішило, хто може замінити Карло Анчелотті на чолі "вершкових".

Флорентіно Перес хоче запросити легенду "бланкос" на пост керманича команди. Раніше спеціаліст вже працював у руля мадридців, повідомляє 24 канал зі посиланням на Fichajes.net.

Читайте також "Неповага до Реала": конкурент Луніна різко висловився про календар "Королівського клубу"

Хто може очолити Реал

За наявною інформацією, "Королівський клуб" мав наміри запросити Хабі Алонсо. Однак іспанський спеціаліст ухвалив рішення залишитись у леверкузенському Баєрі ще на один рік.

Тому у Реалі розмірковують над тим, щоб Карло Анчелотті на посаді головного тренера команди замінив Зінедін Зідан. Рішення щодо призначення француза буде прийнято найближчими місяцями.