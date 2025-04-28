Реал домовився з Анчелотті про розірвання контракту: деталі угоди

Можна сказати, що Реал повністюпровалив сезон-2024/2025, вилетівши з Ліги чемпіонів та програвши у фіналі Кубка короля. У Ла Лізі мадридський клуб має примарні шанси на чемпіонство, відстаючи від Барселони на чотири пункти.

Тому було ухвалено рішення звільнити Карло Анчелотті після завершення сезону. Стали відомі умови розірвання контракту італійського спеціаліста з "вершковими", повідомляє 24 канал із посиланням на Relevo.

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Хороші умови для тата Карло

За наявною інформацією, "Королівський клуб" без перешкод відпустить Карло Анчелотті працювати у збірну Бразилії. "Вершкові" виплатять італійцю усю суму, яка була передбачена за контрактом.

Також Анчелотті стане довічним послом Реала. Натомість тато Карло може піти на компроміс з мадридцями та погодиться на зменшення виплат.

До слова. Карло Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021 році, підписавши контракт до 2026 року із заробітною платою у розмірі 11 мільйонів євро. За цей час італієць виграв з "вершковими" 11 трофеїв.

Раніше з'явився новий кандидат на заміну Карло Анчелотті. Реал може очолити відомий італійський тренер.