"Королівський клуб" у напруженому поєдинку проти басків зумів вийти у фінал Кубка Іспанії. Матч запам'ятався скандальним епізодом за участі Вінісіуса Жуніора, повідомляє 24 канал.

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Анчелотті незадоволений рефері

В одному з епізодів гравець Реала Сосьєдада у жорсткому підкаті влетів у коліно Вінісіусу Жуніору, без наміру зіграти у м'яч. Проте суддя нагородив порушника правил лише жовтою карткою.

Рішення головного рефері обурило представників Реала, зокрема, Карло Анчелотті. Головний тренер "вершкових" висловився стосовно епізоду за участі Вінісіуса Жуніора.

Момент з Вінісіусом? Для мене це була червона картка, але це ситуація, коли вибір має зробити суддя. Для нього це жовта, а для мене – червона,

– сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що фінал Кубка Іспанії заплановано на 26 квітня 2025 року. Реал зіграє з переможцем пари Атлетіко – Барселона. Матч між "матрацниками" та каталонцями відбудеться 2 квітня о 22:30 за київським часом.

Раніше Карло Анчелотті розповів, хто з воротарів зіграє у фіналі Кубка Іспанії. Італійський фахівець уникнув від конкретної відповіді, заявивши, що зіграти може будь-хто.