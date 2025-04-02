"Королевский клуб" в напряженном поединке против басков сумел выйти в финал Кубка Испании. Матч запомнился скандальным эпизодом с участием Винисиуса Жуниора, сообщает 24 канал.

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Анчелотти недоволен рефери

В одном из эпизодов игрок Реала Сосьедада в жестком подкате влетел в колено Винисиусу Жуниору, без намерения сыграть в мяч. Однако судья наградил нарушителя правил лишь желтой карточкой.

Решение главного рефери возмутило представителей Реала, в частности, Карло Анчелотти. Главный тренер "сливочных" высказался относительно эпизода с участием Винисиуса Жуниора.

Момент с Винисиусом? Для меня это была красная карточка, но это ситуация, когда выбор должен сделать судья. Для него это желтая, а для меня – красная,

– сказал Анчелотти.

Напомним, что финал Кубка Испании запланирован на 26 апреля 2025 года. Реал сыграет с победителем пары Атлетико – Барселона. Матч между "матрасниками" и каталонцами состоится 2 апреля в 22:30 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти рассказал, кто из вратарей сыграет в финале Кубка Испании. Итальянский специалист ушел от конкретного ответа, заявив, что сыграть может любой.