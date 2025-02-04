Карлсен закликав росіянина Дворковича залишити посаду президента ФІДЕ

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен звернувся до президента ФІДЕ росіянина Аркадія Дворковича. Шахіст вказав функціонеру на зловживання посадою.

Новий конфлікт виник між президентом ФІДЕ росіянином Аркадієм Дворковичем та норвезьким шахістом Магнусом Карсеном. 16-й чемпіон світу закликав функціонера піти у відставку через порушення обіцянок, пише 24 Канал з посиланням на сторінку в мережі Х норвежця.

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Новий скандал між ФІДЕ та Карлсеном

У грудні 2024 року відбувся чемпіонат світу з рапіду та бліцу у Нью-Йорку. Карслен взяв участь у турнірі під особисту обіцянку Дворковича не впливати на шахістів через участь у турнірі з некласичних шахів.

У листі Дворкович пообіцяв Магнусу, що ситуація "між ФІДЕ та Freestyle Chess Tour щодо визнання, жодним чином не вплине на гравців. Вони можуть приймати рішення самостійно, і ФІДЕ не вживатиме жодних негативних дій".

Згодом росіянин додав, що "піде у відставку, якщо його слово буде підірване Радою". У підсумку Дворкович не дотримався обіцянки. Гравців змусили написати "неприйнятну заяву" про відмову від участі у змаганнях Freestyle.

Довідка. Freestyle Chess Tour – це серія турнірів, які організовує та спонсорує Ян-Хенрік Бюттнер та Магнус Карлсен. Змагання відбуваються у форматі "шахів Фішера", який був запропонований 11-м чемпіоном світу з шахів Робертом Фішером.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з рапіду трапився скандал за участю Магнуса Карлсена. Гросмейстер прийшов на гру у джинсах, порушивши дрес-код. ФІДЕ покарало норовливого шахіста дискваліфікацією. Проте згодом організатори послабили вимоги до одягу та дозволили Магнусу продовжити турнір.