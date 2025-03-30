Бразильська самба у Львові: Карпати з хет-триком Бруніньйо розгромили Чорноморець
- Карпати розгромили Чорноморець з рахунком 4:0 у матчі 22-го туру УПЛ у Львові, завдяки хет-трику Бруніньйо та голу Костенка.
- Чорноморець, очолюваний новим тренером Олександром Кучером, залишається на останньому місці в турнірній таблиці після поразки.
- Карпати займають шосту сходинку у турнірній таблиці з 32 очками.
У неділю, 30 березня, у Львові відбувся матч 22-го туру УПЛ між командами Карпати та Чорноморець. "Леви" зіпсували дебют Олександра Кучера на чолі одеситів, відвантаживши "морякам" чотири м'ячі.
Карпати – Чорноморець 4:0
Голи: Бруніньйо, 41 (з пен.), 45 (з пен.), 50, Костенко, 56
Напередодні матчу у Львові одеський Чорноморець очолив екстренер Металіста та Дніпра-1 Олександр Кучер. Ба більше, склад "моряків" посилив колишній лідер Шахтаря Ярослав Ракіцький, пише 24 Канал.
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Карпати декласували Чорноморець
В дебюті матчу кілька нагод відкрити рахунок мали гості. Однак Хобленко та Безбородько були неточними у завершальній фазі атак.
У львів'ян активністю виділялися Бруніньйо та Костенко. Саме останній заробив пенальті, який чітко реалізував бразилець.
На 45-й хвилині зустрічі захисник "моряків" Арсіч порушив правила на Ігору Невесу. Арбітриня Анастасія Романюк без вагань вдруге показала на позначку. Бруніньйо впевнено пробив цей одинадцятиметровий, збільшивши перевагу своєї команди.
У перші хвилини другого тайму Чорноморець міг відіграти бодай м'яч, якби точнішими були удари Скиби та Жаржу. Натомість "леви" не стали пробачати суперника.
На 50-й хвилині Бруніньйо майстерним ударом довів рахунок до розгромного та оформив хет-трик. А за кілька хвилин бразилець асистував Костенку, який забив перший гол в УПЛ.
До фінального свистка рахунок не змінився. Карпати здобули перемогу з рахунком 4:0.
Відео голів у матчі Карпати – Чорноморець
- У турнірній таблиці "леви" займають шосту сходинку. Підопічні Владислава Лупашка набрали 32 бали.
- Чорноморець ще більше ускладнив турнірне положення. "Моряки" займають останнє 16 місце в таблиці.