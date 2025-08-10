Центральний матч другого туру УПЛ виправдав очікування фанатів. П'ять з шести голів були забиті бразильськими футболістами, а рятівний для Карпат м'яч оформив Краснопір на 90+1 хвилині.

В чемпіонаті України цими вихідними проходять матчі 2 туру. Центральний матч УПЛ відбувся у Львові, де місцеві Карпати приймали Шахтар, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів, турнірна таблиця та результати другого туру УПЛ-2025/2026

Які заміни у Шахтаря?

Для Шахтаря цей матч був проміжним між іграми проти Панатінаїкоса в Лізі Європи. Тож недивно, що Арда Туран застосував ротацію на гру проти Карпат.

На заміні залишились Матвієнко, Очеретько, Аліссон та Педру Енріке. Крім того, "гірники" не могли розраховувати на травмованого Кевіна. Що ж стосується Карпат, то підопічні Лупашка невдало стартували в УПЛ, поступившись Поліссю.

Карпати – Шахтар 3:3

Голи: Невес, 18, Бруніньо, 77, Краснопір, 90+1 – Невертон, 9, Еліас, 23, Аліссон, 82.

Але дати бій гранду "зелено-білим" вдалось. Вже до 10-ї хвилини команди обмінялись голами. Спочатку Невертон влучно пробив після ефектного асисту п'ятою від Марлона.

Відігратися Карпатам дозволив гол Ігора Невеса, який пошив у дурні Бондаря. Втім на перерву із перевагою в рахунку пішли саме "гірники". Еліас точно пробив головою після навісу від Коноплі.

Читайте також Всі стадіони чемпіонату України 2025-2026: майже половина команд УПЛ не гратиме вдома

Львів'яни ж намагались переломити гру після перерви. Шахтар вміло захищався, але на 77-й хвилині таки пропустив ефектний випад від Карпат. Після навісу з флангу Альварес скинув під удар Бруніньо і той красивим ударом в карате-стилі пробив Різника.

Шахтарю вдалось знову вийти вперед, коли Аліссон після виходу на заміну відгукнувся на пас Бондаренка та прошив Домчака. Але і на цьому Карпати не зупинились!

На першій компенсованій хвилині Педрозу виграв боротьбу у Коноплі на фланзі. Навіс від Жана точним ударом головою замкнув Краснопір. Таким чином, Карпатам вдалось вирвати нічию у компенсований час, яка призвела до першої осічки Шахтаря в УПЛ.