Центральный матч второго тура УПЛ оправдал ожидания фанатов. Пять из шести голов были забиты бразильскими футболистами, а спасительный для Карпат мяч оформил Краснопир на 90+1 минуте.

В чемпионате Украины в эти выходные проходят матчи 2 тура. Центральный матч УПЛ состоялся во Львове, где местные Карпаты принимали Шахтер, сообщает 24 Канал.

Какие замены у Шахтера?

Для Шахтера этот матч был промежуточным между играми против Панатинаикоса в Лиге Европы. Поэтому неудивительно, что Арда Туран применил ротацию на игру против Карпат.

На замене остались Матвиенко, Очеретько, Алиссон и Педру Энрике. Кроме того, "горняки" не могли рассчитывать на травмированного Кевина. Что же касается Карпат, то подопечные Лупашко неудачно стартовали в УПЛ, уступив Полесью.

Карпаты – Шахтер 3:3

Голы: Невес, 18, Бруниньо, 77, Краснопир, 90+1 – Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 82.

Но дать бой гранду "зелено-белым" удалось. Уже к 10-й минуте команды обменялись голами. Сначала Невертон точно пробил после эффектного ассиста пяткой от Марлона.

Отыграться Карпатам позволил гол Игоря Невеса, который оставил в дураках Бондаря. Впрочем на перерыв с преимуществом в счете ушли именно "горняки". Элиас точно пробил головой после навеса от Конопли.

Львовяне же пытались переломить игру после перерыва. Шахтер умело защищался, но на 77-й минуте таки пропустил эффектный выпад от Карпат. После навеса с фланга Альварес сбросил под удар Бруниньо и тот красивым ударом в карате-стиле пробил Ризныка.

Шахтеру удалось снова выйти вперед, когда Алиссон после выхода на замену откликнулся на пас Бондаренко и прошил Домчака. Но и на этом Карпаты не остановились!

На первой компенсированной минуте Педрозу выиграл борьбу у Конопли на фланге. Навес от Жана точным ударом головой замкнул Краснопир. Таким образом, Карпатам удалось вырвать ничью в компенсированное время, которая привела к первой осечки Шахтера в УПЛ.

