Ввечері 13 червня на поле арени "Лівайс Стедіум" у каліфорнійському місті Санта-Клара вийдуть збірні Катару та Швейцарії. 24 Канал розповідає, чого очікувати від протистояння команд.

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Чого очікувати від збірної Катару?

Господарі попереднього Мундіалю приїхали до місця проведення нового чемпіонату без великих імен у складі.

Наприклад, найдорожчим футболістом у заявці цієї національної команди є 29-річний Акрам Афіф, який протягом шести сезонів представляє Аль-Садд з рідного для себе чемпіонату. Transfermarkt оцінює його у вісім мільйонів євро.

Вихід на ЧС-2026 уже є досить непоганим досягненням для Катару, адже ця збірна вперше зуміла подолати азійську кваліфікацію.

Чого очікувати від збірної Швейцарії?

Для європейської збірної цей турнір стане першим за багато років без епохального півзахисника Джердана Шакірі, який зараз на клубному рівні грає за Чикаго Файр. Востаннє випадок коли швейцарці грали на великому форумі без нього у заявці був ще на домашньому Євро-2008.

Але й без легендарного ветерана там є кому грати. Серед відомих імен такі досвідчені виконавці, як: Ремо Фройлер (Болонья), Граніт Джака (Сандерленд), Деніс Закарія (Монако), Рікардо Родрігес (Бетіс). Для частини з цього списку ЧС-2026 може бути останнім великим форумом.

Чи зустрічалися Катар та Швейцарія раніше?

Так, в історії протистоянь команд значиться один поєдинок. Восени 2018 року катарці та швейцарці провели товариський матч, де сильнішою виявилась азійська команда – 1:0.

Про чемпіонат світу-2026

Загалом на турнірі відбудеться 104 матчі (раніше було 64), а збірні розподілені на 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи та ще 8 найкращих збірних, які посіли треті місця.

Уперше в історії Мундіалю братимуть участь чотири нові команди: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан.