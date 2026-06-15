"Наш скарб, який руйнує Росія": Катерина Усик відреагувала на обстріл Лаври

Дружина чемпіона світу Олександра Усика емоційно відреагувала на черговий російський удар по Києву. Катерина Усик згадала Києво-Печерську лавру, назвавши її справжнім скарбом України.

Чергова масована атака Росії по столиці спричинила руйнування та пошкодження історичних об'єктів. На трагедію відреагувала дружина українського боксера Олександра Усика Катерина, опублікувавши допис у соцмережах.

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Що написала Катерина Усик?

Катерина Усик висловилася щодо наслідків російського обстрілу Києва, який вкотре завдав шкоди українській культурній та історичній спадщині. У своєму інстаграмі вона опублікувала емоційне звернення, присвячене Києво-Печерській лаврі.

Дружина чемпіона наголосила на винятковому значенні святині для української історії та культури. Вона також вкотре засудила дії держави-агресорки.

Києво-Печерська Лавра (наш скарб), яка була заснована у 1051 році Преподобним Антонієм та Феодосієм Печерським за часів Князя Ярослава Мудрого. А зараз її руйнує країна 404,

– написала Катерина Усик.

Російський удар по Києву зачепив історичну спадщину

У ніч на 15 червня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу у різних районах столиці зафіксували пошкодження житлових будинків, інфраструктури та об'єктів культурної спадщини.

Серед постраждалих об'єктів опинилася й територія Києво-Печерської лаври – однієї з найдавніших православних святинь України та пам'ятки світового значення. Саме тому наслідки атаки викликали широкий резонанс серед українців, громадських діячів та відомих спортсменів.

Катерина Усик стала однією з публічних осіб, які звернули увагу на руйнування історичних пам'яток унаслідок російської агресії.