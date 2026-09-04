"Я не Рафінья, я жінка": футболістка Барселони потрапила у незручне становище через фанатів

Фанати Барселони влаштували кумедну сцену біля клубної бази. Вони прийняли футболістку жіночої команди за Рафінью та вимагали зупинитися.

Інцидент стався під час звичайного виїзду з тренувального комплексу каталонського клубу. Вболівальники чекали на зірок чоловічої команди, але замість одного з них зустріли новачка жіночої Барселони, повідомляє La Vanguardia.

Вболівальники заблокували дорогу

Фанати, які традиційно збираються біля клубної бази заради фотографій та автографів, побачили автомобіль і вирішили, що ним керує бразильський вінгер Рафінья.

Коли машина почала виїжджати, уболівальники спробували її зупинити. Вони просили футболіста хоча б ненадовго вийти до них і зробити кілька фото та залишити автографи.

Одна з фанаток навіть стала перед автомобілем, не даючи йому проїхати. Вона емоційно звернулася до водія: "Подивися, скільки тут людей, а ти навіть не зупиняєшся".

Проте дуже швидко з'ясувалося, що вболівальники переплутали людину за кермом.

Kerolin Nicoli, Barça Femeni’s new signing, was mistaken for Raphinha by some people outside the Ciutat Esportiva.



A female fan blocked her car and asked Kerolin (who she thought was Raphinha) to stop for at least two minutes to greet the kids.



Kerolin's response: “I’m not… — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 3, 2026

Це був не Рафінья

За кермом перебувала Керолін Ніколі – новачок жіночої команди Барселони. Футболістка опустила скло та з усмішкою пояснила фанатам, що вони звернулися не до тієї людини.

Я не Рафінья, я жінка,

– сказала Ніколі, після чого продовжила свій шлях.

Керолін приєдналася до Барселони влітку 2026 року. Каталонський клуб придбав бразилійку в Манчестер Сіті за 1,5 мільйона євро з урахуванням фіксованої суми та бонусів.

Трансфер Ніколі став найдорожчим в історії жіночої команди Барселони. А її перша зустріч із фанатами каталонців вийшла значно більш незвичною, ніж можна було очікувати.

Нагадаємо, раніше свій перший професійний контракт з Барселоною уклав 16-річний український футболіст Артем Рибак.