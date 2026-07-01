Мбаппе переписав історію: француз на ЧС-2026 побив рекорд легендарних бразильців

На чемпіонаті світу-2026 добігає кінця стадія 1/16 фіналу. За майже три тижні турніру вболівальники вже стали свідками низки яскравих рекордів і визначних досягнень.

Один із них був встановлений у середу, 1 липня. Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе оформив дубль у матчі проти Швеції, допомігши своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 3:0, повідомляє 24 Канал.

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Який рекорд встановив Мбаппе?

Він став одноосібним рекордсменом за кількістю голів, забитих у матчах плей-оф чемпіонатів світу. Після цього поєдинку в активі 27-річного форварда вже 10 м'ячів на стадії на виліт, що є найкращим показником в історії Мундіалів. Таким чином Мбаппе перевершив досягнення легендарних бразильців Роналдо та Леонідаса, які свого часу відзначилися по вісім разів у плей-оф.

Крім того, дубль французького нападника допоміг йому зрівнятися з Ліонелем Мессі в бомбардирських перегонах чемпіонату світу-2026. Тепер обидва футболісти мають у своєму активі по шість забитих м'ячів і спільно очолюють список найкращих "голеадорів" турніру.

Як Мбаппе зіграв у матчі Франція – Швеція?

ФІФА офіційно визнала Мбаппе найкращим гравцем матчу.

Футболіст цілком міг оформити хет-трик: один його гол на 21-й хвилині скасували через офсайд, а ще в одному епізоді м'яч після удару влучив у стійку воріт. Після першого забитого гола він одразу підбіг до тренера Дідьє Дешама, підтримавши його після нещодавньої особистої втрати, пов'язаної зі смертю матері.

Також француз обійшов Мірослава Клозе й тепер посідає друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу з 18 голами, поступаючись лише рекорду Мессі, до якого залишився один м'яч.

У 1/8 фіналу, що відбудеться 5 липня, збірна Франції зіграє проти Парагваю.