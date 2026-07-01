Мбаппе не стримався після матчу зі Швецією: зірка збірної Франції жорстко зупинив журналіста

Кіліан Мбаппе не залишив без уваги помилку журналіста після перемоги Франції над Швецією. Форвард миттєво виправив статистику, яка наблизила його до історичного рекорду.

Збірна Франції впевнено крокує до вирішальних стадій чемпіонату світу-2026, а її лідер продовжує переписувати футбольну історію. Після фінального свистка увагу привернув не лише дубль нападника, а й його коротка, але промовиста відповідь представнику ЗМІ, передає DAZN.

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Як Мбаппе виправив журналіста після матчу?

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став головним героєм поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Нападник оформив дубль, допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 3:0 та вдруге на нинішньому Мундіалі отримав нагороду найкращому гравцю матчу.

Після гри журналіст привітав француза з черговим успіхом, однак припустився неточності. Він заявив, що Мбаппе вже має 17 голів на чемпіонатах світу.

Футболіст миттєво перебив співрозмовника лише одним словом: "18. 18 голів".

1️⃣8️⃣ Goals!



Kylian Mbappe knows exactly how many #WorldCup goals he has pic.twitter.com/cTdQwFSYUR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2026

Після цього Мбаппе наголосив, що особисті досягнення для нього не є головними.

Так, я задоволений, але це не найголовніше. Головне – що ми продовжили добре робити свою справу. Ми перемогли, і це найважливіше. Це новий турнір, ми дуже задоволені. Тепер на нас чекає Парагвай. Попереду ще один матч, який потрібно виграти,

– сказав француз.

До рекорду Мессі залишився лише один гол

Після дубля у ворота шведів Мбаппе довів свій бомбардирський доробок на чемпіонатах світу до 18 м'ячів. Завдяки цьому він одноосібно посідає друге місце в історичному списку найкращих бомбардирів Мундіалів.

Попереду француза залишається лише Ліонель Мессі, який має 19 голів на чемпіонатах світу. Таким чином, вже у наступному поєдинку плей-оф проти Парагваю Мбаппе може повторити досягнення аргентинця, а в разі результативного дубля – одноосібно очолити історичний рейтинг.

Враховуючи форму лідера "триколірних", який вже двічі визнавався найкращим гравцем матчу на ЧС-2026, шанси переписати ще один рекорд виглядають цілком реальними.