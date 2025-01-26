Мбаппе оформив перший хет-трик за Реал, повторивши рекорд легенди: відео перфомансу француза

Адаптація Кіліана Мбаппе в Реалі пройшла успішно. Зірковий француз почав багато забивати та тим самим допомагає "Королівському клубу" здобувати важливі перемоги.

У суботу, 25 січня, Реал на виїзді зіграв проти аутсайдера Ла Ліги Реала Вальядоліда. Матч завершився впевненою перемогою клубу з самого серця Іспанії з рахунком 3:0.

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Що підкорилось Мбаппе

Головною дієвою особою матчу став Кіліан Мбаппе. Зірковий французький нападник оформив перший хет-трик у складі Реала та допоміг "вершковим" закріпитись на вершині турнірної таблиці Ла Ліги.

Тим самим форвард посів четверте місце в історії мадридського Реала за кількістю матчів, які знадобились для оформлення першого хет-трику, повідомляє 24 канал із посиланням на OptaJose.

Кіліану Мбаппе стало необхідно всього 19 поєдинків, що забити три м'ячі в одному матчі Реала. Така сама кількість ігор знадобилась легендарному бразильцю Роналдо Назаріо.

До слова. У сезоні-2024/2025 Кіліан Мбаппе зіграв за Реал сумарно 30 матчів. За цей час зірковий французький форвард "вершкових" зумів забити 18 голів та віддати три результативні передачі.

Зазначимо, що завдяки перемозі над Вальядолідом Реал закріпився на першому місці турнірної таблиці. "Королівський клуб" збільшив відрив від Атлетіко та Барселони на 4 та 10 пунктів відповідно.

Наступний матч для Реала відбудеться у Лізі чемпіонів. "Вершкові" зіграють на виїзді проти французького Бреста у 8-му турі головного європейського турніру – 29 грудня о 22:00 за київським часом.

Відеоогляд матчу Вальядолід – Реал: