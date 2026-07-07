Мбаппе жорстко відповів сенаторці Парагваю на расистські образи після матчу ЧС-2026

Збірна Франції нещодавно здолала Парагвай в 1/8 фіналу ЧС-2026. Після цього парагвайська політикиня Селесте Амарілья опублікувала зневажливий допис на адресу лідера французької команди Кіліана Мбаппе.

Футболіст не залишив це без уваги та опублікував відповідь у своїй соцмережі X. Він звинуватив сенаторку у відвертому расизмі та засудив її поведінку.

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Як Мбаппе відреагував на слова сенаторки?

Мбаппе наголосив, що скандальні висловлювання чиновниці повністю затьмарили спортивні досягнення парагвайських футболістів на Мундіалі. За його словами, замість обговорення історичних зусиль команди, світ змушений спостерігати за проявами ненависті.

Французький форвард підсумував, що ніколи не дозволить подібним людям безкарно поширювати расизм на міжнародній арені.

Пані Селесто Амарілья, Ви – мерзенна жінка, не гідна своєї посади. Ви не представляєте Парагвай – країну, яка випромінювала пристрасть і честь протягом усього турніру,

– заявив нападник.

Наразі збірна Франції продовжує виступи на турнірі та готується до чвертьфінального матчу проти Марокко.

Що відомо про ситуацію з Мбаппе?

Конфлікт спалахнув після матчу 1/8 фіналу ЧС-2026 між Францією та Парагваєм, у якому французька збірна здобула мінімальну перемогу (1:0). Єдиний гол із пенальті забив Мбаппе. Поєдинок видався надзвичайно грубим та емоційно напруженим.

Після вильоту Парагваю сенаторка країни Амарілья опублікувала в соцмережі X допис із різкими образами на адресу Мбаппе. Вона назвала футболіста "дикуном, який не вмів писати" та "колонізованим камерунцем, який удає із себе француза".

Попри скандал за межами футбольного поля, Мбаппе продовжує демонструвати блискучу гру на турнірі. Саме його точний удар із пенальті приніс Франції путівку до чвертьфіналу, а із сімома забитими м'ячами він очолює список найкращих бомбардирів ЧС-2026 разом із Ліонелем Мессі та Ерлінгом Голандом.