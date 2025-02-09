Мбаппе переписав історію футболу: яке досягнення підкорилося зірковому форварду

У суботу, 8 лютого, відбулися чергові матчі іспанської Ла Ліги. В центральному поєдинку 23 туру зустрічалися Реал та Атлетіко.

На "Сантьяго Бернабеу" принципові суперники не змогли визначити сильнішого, зігравши внічию з рахунком 1:1. На гол Хуана Альвареса своїм взяття воріт відповів Кіліан Мбаппе.

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Неймовірний рекорд

Цей поєдинок став особливим для французького нападника "вершкових". У ньому Кіліан Мбаппе зробив ювілейну результативну дію в кар'єрі.

Француз досяг позначки 500 очок за системою "гол+пас". Це дозволило йому встановити унікальне досягнення в історії футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Actu Foot.

Він зробив це у 26 років і став наймолодшим гравцем, який набрав таку кількість результативних дій. У Неймара у цьому віці було 492 очки за такою системою, у Ліонеля Мессі – 486, у Кріштіану Роналду – 302.

Довідка. На дорослому рівні Кіліан Мбаппе уже здобув 20 трофеїв. Він ставав чемпіоном світу зі збірною Франції, а на клубному рівні представляв: Монако, ПСЖ і Реал.

Зазначимо, що в наступному матчі "вершкові" будуть зустрічатися з Манчестер Сіті. Гра відбудеться 11 лютого на "Етіхаді" та розпочнеться о 22:00 за київським часом.