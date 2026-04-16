Мбаппе встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів – це вдавалося лише чотирьом гравцям

Попри поразку Реала від Баварії та виліт з Ліги чемпіонів, у мадридського клубу є позитивний момент. Форвард Кіліан Мбаппе оновив рекорд за кількістю голів у виїзних матчах Ліги чемпіонів за один сезон.

Він вийшов у старті проти Баварії і забив на 42-й хвилині. Цим голом Мбаппе встановив рекорд: першим в історії забив 10 м'ячів у виїзних матчах одного сезону Ліги чемпіонів або Кубка європейських чемпіонів, повідомляє Opta.

У яких матчах забивав Мбаппе?

Французу це вдалося лише у чотирьох виїзних матчах Ліги чемпіонів, і в одному з них, проти Олімпіакоса, форвард відзначився покером.

Усі голи Мбаппе в гостьових поєдинках Ліги чемпіонів:

Кайрат (Алмати) – хет-трик (30 вересня, 2-й тур групового етапу)

Олімпіакос – покер (26 листопада, 5-й тур групового етапу)

Бенфіка – дубль (28 січня, 8-й тур групового етапу)

Баварія – 1 гол (15 квітня, матч-відповідь 1/4 фіналу)

Хто ще зміг встановити такий рекорд?

Як повідомляє AS, завдяки цьому форвард потрапив до елітного клубу з лише чотирьох гравців, яким це вдавалося раніше – серед них Карім Бензема, Роберт Левандовські та Кріштіану Роналду.

Найбільша кількість голів за один сезон Ліги чемпіонів:

17 голів – Кріштіану Роналду (сезон 2013/2014)

16 голів – Кріштіану Роналду (сезон 2015/2016)

15 голів – Кіліан Мбаппе (сезон 2025/2026)

15 голів – Роберт Левандовські (сезон 2019/2020)

15 голів – Карім Бензема (сезон 2021/2022)

15 голів – Кріштіану Роналду (сезон 2017/2018)

Мбаппе не вистачило двох м'ячів до рекорду Роналду, але він усе ж перевершив найкраще досягнення Мессі за сезон – 14 голів у кампанії 2011/2012 за Барселону.

Хто забивав ще у матчі-відповіді Баварія – Реал?