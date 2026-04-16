Мбаппе встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів – це вдавалося лише чотирьом гравцям
- Кіліан Мбаппе встановив рекорд Ліги чемпіонів, забивши 10 м'ячів у виїзних матчах одного сезону, що раніше вдавалося лише чотирьом гравцям.
- У матчі-відповіді проти Баварії Мбаппе забив один гол, але Реал програв 4:3, поступившись за сумою двох ігор 6:4, і вилетів з турніру.
Попри поразку Реала від Баварії та виліт з Ліги чемпіонів, у мадридського клубу є позитивний момент. Форвард Кіліан Мбаппе оновив рекорд за кількістю голів у виїзних матчах Ліги чемпіонів за один сезон.
Він вийшов у старті проти Баварії і забив на 42-й хвилині. Цим голом Мбаппе встановив рекорд: першим в історії забив 10 м'ячів у виїзних матчах одного сезону Ліги чемпіонів або Кубка європейських чемпіонів, повідомляє Opta.
У яких матчах забивав Мбаппе?
Французу це вдалося лише у чотирьох виїзних матчах Ліги чемпіонів, і в одному з них, проти Олімпіакоса, форвард відзначився покером.
Усі голи Мбаппе в гостьових поєдинках Ліги чемпіонів:
Кайрат (Алмати) – хет-трик (30 вересня, 2-й тур групового етапу)
Олімпіакос – покер (26 листопада, 5-й тур групового етапу)
Бенфіка – дубль (28 січня, 8-й тур групового етапу)
Баварія – 1 гол (15 квітня, матч-відповідь 1/4 фіналу)
Хто ще зміг встановити такий рекорд?
Як повідомляє AS, завдяки цьому форвард потрапив до елітного клубу з лише чотирьох гравців, яким це вдавалося раніше – серед них Карім Бензема, Роберт Левандовські та Кріштіану Роналду.
Найбільша кількість голів за один сезон Ліги чемпіонів:
17 голів – Кріштіану Роналду (сезон 2013/2014)
16 голів – Кріштіану Роналду (сезон 2015/2016)
15 голів – Кіліан Мбаппе (сезон 2025/2026)
15 голів – Роберт Левандовські (сезон 2019/2020)
15 голів – Карім Бензема (сезон 2021/2022)
15 голів – Кріштіану Роналду (сезон 2017/2018)
Мбаппе не вистачило двох м'ячів до рекорду Роналду, але він усе ж перевершив найкраще досягнення Мессі за сезон – 14 голів у кампанії 2011/2012 за Барселону.
Хто забивав ще у матчі-відповіді Баварія – Реал?
- За даними Flashscore, матч розпочався зі швидкого голу: Арда Гюлер використав помилку оборони Баварії і відкрив рахунок.
- Господарі оперативно відповіли – Александар Павлович зрівняв після розіграшу стандарту. Далі гра перетворилася на обмін голами: Гюлер знову вивів Реал уперед, однак Гаррі Кейн до перерви відновив рівновагу. Перед самим свистком на перерву Кіліан Мбаппе знову забезпечив перевагу мадридцям.
У другому таймі ключовим моментом стало вилучення Едуардо Камавінги наприкінці зустрічі. Після цього Баварія реалізувала чисельну перевагу: Луїс Діас забив на 89-й хвилині, а Майкл Олісе встановив остаточний результат у компенсований час.
У підсумку Баварія перемогла 4:3 у матчі та 6:4 за сумою двох ігор, вибила Реал і вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.