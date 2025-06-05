Мбаппе став абсолютним рекордсменом Франції, перевершивши легенду "Ле Бле"

У четвер, 5 червня, відбувся півфінал Ліги націй 2024/2025. Іспанія зустрілась з Францією у битві за путівку у вирішальний матч турніру.

Гра завершилась перемогою "Фурії Рохи" над зірковими "Ле Бле" – 5:4. Однак Кіліан Мбаппе встановив рекорд збірної Франції, перевершивши Тьєррі Анрі, повідомляє 24 канал.

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Який рекорд встановив Мбаппе

Перший тайм матчу завершився з рахунком 2:0 на користь Іспанії. Проте у другій половині гри французи змогли пробити воротаря "Фурії Рохи" Унаї Сімона.

Кіліан Мбаппе відзначився двома гольовими діями у матчі проти іспанців. Спочатку зірковий нападник реалізував пенальті, а потім віддав результативну передачу на Матіса Шеркі.

За інформацією Stats Foot, 26-річний нападник став абсолютним рекордсменом збірної Франції. Мбаппе перевершив досягнення Анрі за кількістю результативних дій у складі "Ле Бле".

У своєму активі Кіліан Мбаппе має 80 результативних дій – 49 голів та 31 асист. Тоді як Тьєррі Анрі виконав 78 гольових дій – 51 забитий м'яч та 27 результативних передач.

Цікаво, що зірковий форвард Реала провів 89 матчів за "Ле Бле". На рахунку Анрі 123 поєдинки у футболці збірної Франції.

До слова. Кіліан Мбаппе на третьому місці серед найкращих голеадорів збірної Франції. Першу сходинку посідає Олів'є Жиру – 57 голів, а друга позиція за Тьєррі Анрі.

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