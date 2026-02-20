ЗСУ ліквідували російського чемпіона з кікбоксингу

На фронті ліквідували відомого російського кікбоксера Кирила Богаєвського. Він служив медиком і загинув поблизу Верхньої Криниці на Запоріжжі.

23-річний російський військовий мав титул чемпіона з кікбоксингу у Санкт-Петербурзі. Він також здобув перемогу у змаганнях армійського рукопашу у військово-медичній академії імені Кірова, інформує Главком.

Що відомо про Богаєвського?

Кирило Богаєвський народився 4 листопада 2002 року у Хабаровську та мешкав у Санкт-Петербурзі.

У спорті він здобув титул чемпіона міста з кікбоксингу і в 2021-му переміг у змаганнях з армійського рукопашу, що проводилися у військово-медичній академії імені Кірова.

Після завершення навчання у 2024 році служив у військовій частині у Новоросійську, де виконував обов’язки медика.

Ліквідація на фронті

За повідомленнями російських пропагандистів, Богаєвський був знищений силами оборони України поблизу села Верхня Криниця у Василівському районі Запорізької області.

Під час бою ворожий FPV-дрон влучив поруч, а уламок уразив його легеню – поранення виявилось смертельним.

Зазначається, що попри службову роль медика, він перебував у бойових умовах на передовій.

Хто з українських спортсменів захищає Україну?