Інші види спорту Український фігурист зробив те, що досі ніколи не вдавалося
26 березня, 15:37
Український фігурист зробив те, що досі ніколи не вдавалося

Олександра Власова
Основні тези
  • Кирило Марсак вперше в кар'єрі кваліфікувався до довільної програми на чемпіонаті світу з фігурного катання, набравши 83,36 бала.
  • Марсак висловив задоволення своїм виступом і подякував батькові, який служить у ЗСУ, за підтримку.

У Празі 24 березня стартував чемпіонат світу з фігурного катання, який триватиме чотири дні і завершиться гала-шоу 29 березня. Це перший великий старт для фігуристів після зимових Олімпійських ігор у Мілані.

Одним із представників України на змаганнях є Кирило Марсак. За інформацією Суспільного Спорту, він уперше в кар'єрі кваліфікувався до довільної програми на чемпіонаті світу.

Як Марсак виступив на чемпіонаті світу з фігурного катання?

Представник збірної України набрав 83,36 бала за свій виступ, що стало другим найвищим показником у його кар'єрі.

Усього в одиночному чоловічому катанні на чемпіонаті світу-2026 брали участь 36 фігуристів, причому до довільної програми потрапили 24 найкращі за підсумками короткої програми.

Завдяки цьому Марсак достроково пройшов у довільну програму, забезпечивши собі місце серед топ-24.

Що сказав Марсак після виступу?

Марсак в коментарі Суспільне Спорт сказав, що він дуже задоволений своїм виступом. 

Я дуже задоволений своїм виступом. Так, ми втратили трохи балів на обертаннях та в деяких інших елементах, але загалом результатом я задоволений,
– зазначив він.

Спортсмен додав, що зробив усе можливе на даний момент і радий, що команда тримає високий рівень якості на таких великих змаганнях, як Олімпійські ігри та чемпіонати світу. 

Сподіваюсь, що цього разу нарешті вдасться кваліфікуватися до довільної програми. Це була моя основна задача, і я насолодився прокатом,
– сказав Марсак.

Щодо невисоких оцінок за обертання спортсмен пояснив, що над ними він багато працює, і вони вже закладені в м'язовій пам'яті. Виводити ці елементи дуже важко, проте він упевнений, що з часом вони будуть на світовому рівні, як і стрибки та інші елементи.

Фігурист зазначив, що на чемпіонаті світу він відчував менше стресу, ніж на Олімпійських іграх, і міг насолоджуватися атмосферою змагань.

Окремо спортсмен звернувся до свого батька, який зараз служить у ЗСУ.

Дуже дякую тобі, тату, що ти мене підтримуєш, незважаючи ні на що. Знаю, що ти тримаєшся. Я знаю, що ти сильний і що, незважаючи ні на що, ми впораємося і через все пройдемо разом,
– звернувся українець. 

Що відомо про Кирила Марсака?

  • За інформацією Вікіпедії, він триразовий чемпіон України (2023 – 2025), а також переможець і призер численних міжнародних турнірів. Він регулярно виступав на чемпіонатах Європи та світу.

  • У 2026 році спортсмен дебютував на зимових Олімпійських іграх як єдиний представник України в чоловічому одиночному катанні. У короткій програмі він встановив особистий рекорд – 86,89 бала та впевнено вийшов до довільної програми. Його виступ став одним із найкращих результатів України в чоловічому фігурному катанні за останні десятиліття.

  • Попри спортивні досягнення, Марсак неодноразово наголошував на впливі війни на його життя: рідний Херсон зазнав значних руйнувань, а його батько служить у лавах Сил оборони України.