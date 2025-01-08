Топовий екстренер Ліверпуля Юрген Клопп ще не дав згоди на приїзд в Україну – ЗМІ

Відомий німецький тренер Юрген Клопп мав у лютому приїхати в Україну, щоб провести майстер-клас з наставниками команд УПЛ. Проте наразі один з найкращих фахівців світу ще не дав остаточну відповідь.

Минулого року Україну з візитом відвідав тренер збірної Австрії Ральф Рангнік. Наступним зірковим гостем повинен стати легендарний тренер Юрген Клопп, пише 24 Канал.

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Коли чекати Клоппа в Україні

За інформацією ТаТоТаке, УАФ ще не досягнула остаточної домовленості з авторитетним німецьким фахівцем. Представники асоціації перебувають у переговорному процесі з Клоппом.

Один з найкращих тренерів світу не проти візиту до столиці України. Прослідковується позитивна динаміка у його перемовинах з УАФ. Проте на цей час жодних узгоджених дат не існує.

Українська сторона планує запросити Клоппа на другу половину лютого, щоб на майстер-клас Клоппа потрапили усі тренери УПЛ, які до цього моменту повинні повернутися з тренувальних зборів.

Нагадаємо, що семінар 57-річного фахівця з українськими тренерами складатиметься з двох частин: теоретичної та практичної на футбольному полі.

Зазначимо, що Юрген Клопп призупинив тренерську кар'єру влітку минулого року, коли залишив англійський Ліверпуль. У жовтні 2024 року німець підписав контракт зі спортивною компанією Ред Булл. З 1 січня він розпочав роботу консультанта з розвитку футболу.