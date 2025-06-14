Розклад матчів та турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Клубний чемпіонат світу вперше в історії пройде у форматі 32-х команд. Вашій увазі – розклад всіх 63-х матчів турніру, який визначить найкращу команду світу.

З 15 червня по 13 липня в США пройде Клубний чемпіонат світу-2025. ФІФА реформувала турнір, збільшивши кількість учасників. Тепер змагання проходитиме раз на чотири роки, а не щорічно, як раніше.

До теми Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: все, що варто знати про турнір у США

Календар Клубного чемпіонату світу

Участь у КЧС приймають 32 команди з шести різних асоціацій. 12 з них представляють Європи, 6 – Південну Америку, 5 – Північну Америку, по 4 – Азію та Африку і одна – Океанію.

Всі учасники розділились на вісім груп по 4 команди. Турнір пройде у класичному форматі Мундіалю для збірних, який мав місце до 2022 року включно. Матчі КЧС пройдуть на 12-nb стадіонах США:

Нью-Йорк

Вашингтон

Лос-Анджелес

Маямі

Філадельфія

Орландо (два стадіони)

Атланта

Сіетл

Шарлотта

Нешвілл

Цинциннаті

Вирішальний матч клубного Мундіаля пройде 13 липня у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", яка вміщує 82,5 тисячі глядачів. 24 Канал представляє розклад матчів Клубного ЧС та турнірне становище в групах.

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Палмейрас 0 0 0 0-0 0 2 Порту 0 0 0 0-0 0 3 Аль-Ахлі 0 0 0 0-0 0 4 Інтер Маямі 0 0 0 0-0 0

15 червня, 03:00 . Аль-Ахлі – Інтер Маямі

. Аль-Ахлі – Інтер Маямі 16 червня, 01:00 . Палмейрас – Порту

. Палмейрас – Порту 19 червня, 19:00 . Палмейрас – Аль-Ахлі

. Палмейрас – Аль-Ахлі 19 червня, 22:00 . Інтер Маямі – Порту

. Інтер Маямі – Порту 24 червня, 04:00 . Порту – Аль-Ахлі

. Порту – Аль-Ахлі 24 червня, 04:00. Інтер Маямі – Палмейрас

ГРУПА B