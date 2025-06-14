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Sport News 24 Футбол Розклад матчів та турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025
14 червня, 12:00
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Розклад матчів та турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Анатолій Дерека

Клубний чемпіонат світу вперше в історії пройде у форматі 32-х команд. Вашій увазі – розклад всіх 63-х матчів турніру, який визначить найкращу команду світу.

З 15 червня по 13 липня в США пройде Клубний чемпіонат світу-2025. ФІФА реформувала турнір, збільшивши кількість учасників. Тепер змагання проходитиме раз на чотири роки, а не щорічно, як раніше.

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Календар Клубного чемпіонату світу

Участь у КЧС приймають 32 команди з шести різних асоціацій. 12 з них представляють Європи, 6 – Південну Америку, 5 – Північну Америку, по 4 – Азію та Африку і одна – Океанію.

Всі учасники розділились на вісім груп по 4 команди. Турнір пройде у класичному форматі Мундіалю для збірних, який мав місце до 2022 року включно. Матчі КЧС пройдуть на 12-nb стадіонах США:

  • Нью-Йорк
  • Вашингтон
  • Лос-Анджелес
  • Маямі
  • Філадельфія
  • Орландо (два стадіони)
  • Атланта
  • Сіетл
  • Шарлотта
  • Нешвілл
  • Цинциннаті

Вирішальний матч клубного Мундіаля пройде 13 липня у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", яка вміщує 82,5 тисячі глядачів. 24 Канал представляє розклад матчів Клубного ЧС та турнірне становище в групах.

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Палмейрас 0 0 0 0-0 0
2 Порту 0 0 0 0-0 0
3 Аль-Ахлі 0 0 0 0-0 0
4 Інтер Маямі 0 0 0 0-0 0
  • 15 червня, 03:00. Аль-Ахлі – Інтер Маямі
  • 16 червня, 01:00. Палмейрас – Порту
  • 19 червня, 19:00. Палмейрас – Аль-Ахлі
  • 19 червня, 22:00. Інтер Маямі – Порту
  • 24 червня, 04:00. Порту – Аль-Ахлі
  • 24 червня, 04:00. Інтер Маямі – Палмейрас

ГРУПА B

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 ПСЖ 0 0 0 0-0 0
2 Атлетіко 0 0 0 0-0 0
3 Ботафого 0 0 0 0-0 0
4 Сіетл Саундерз 0 0 0 0-0 0
  • 15 червня, 22:00. ПСЖ – Атлетіко
  • 16 червня, 05:00. Ботафого – Сіетл Саундерз
  • 20 червня, 01:00. Сіетл Саундерз – Атлетіко
  • 20 червня, 04:00. ПСЖ – Ботафого
  • 23 червня, 22:00. Атлетіко – Ботафого
  • 23 червня, 22:00. Сіетл Саундерз – ПСЖ

ГРУПА С

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Баварія 0 0 0 0-0 0
2 Окленд Сіті 0 0 0 0-0 0
3 Бока Хуніорс 0 0 0 0-0 0
4 Бенфіка 0 0 0 0-0 0
  • 15 червня, 19:00. Баварія – Окленд Сіті
  • 17 червня, 01:00. Бока Хуніорс – Бенфіка
  • 20 червня, 19:00. Бенфіка – Окленд Сіті
  • 21 червня, 04:00. Баварія – Бока Хуніорс
  • 24 червня, 22:00. Окленд Сіті – Бока Хуніорс
  • 24 червня, 22:00. Бенфіка – Баварія

ГРУПА D

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Фламенго 0 0 0 0-0 0
2 Есперанс 0 0 0 0-0 0
3 Челсі 0 0 0 0-0 0
4 Лос-Анджелес 0 0 0 0-0 0
  • 16 червня, 22:00. Челсі – Лос-Анджелес
  • 17 червня, 04:00. Фламенго – Есперанс
  • 20 червня, 21:00. Фламенго – Челсі
  • 21 червня, 01:00. Лос-Анджелес – Есперанс
  • 25 червня, 04:00. Есперанс – Челсі
  • 25 червня, 04:00. Лос-Анджелес – Фламенго

ГРУПА Е

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Рівер Плейт 0 0 0 0-0 0
2 Урава Ред Даймондз 0 0 0 0-0 0
3 Монтеррей 0 0 0 0-0 0
4 Інтер 0 0 0 0-0 0
  • 17 червня, 22:00. Рівер Плейт – Урава Ред Даймондз
  • 18 червня, 04:00. Монтеррей – Інтер
  • 21 червня, 22:00. Інтер – Урава Ред Даймондз
  • 22 червня, 04:00. Рівер Плейт – Монтеррей
  • 26 червня, 04:00. Інтер – Рівер Плейт
  • 26 червня, 04:00. Урава Ред Даймондз – Монтеррей

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ГРУПА F

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Флуміненсе 0 0 0 0-0 0
2 Боруссія Д 0 0 0 0-0 0
3 Ульсан Хюндай 0 0 0 0-0 0
4 Мамелоді Сандаунз 0 0 0 0-0 0
  • 17 червня, 19:00. Флуміненсе – Боруссія Д
  • 18 червня, 01:00. Ульсан Хюндай – Мамелоді Сандаунз
  • 21 червня, 19:00. Мамелоді Сандаунз – Боруссія Д
  • 22 червня, 01:00. Флуміненсе – Ульсан Хюндай
  • 25 червня, 22:00. Боруссія Д – Ульсан Хюндай
  • 25 червня, 22:00. Мамелоді Сандаунз – Флуміненсе

ГРУПА G

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Манчестер Сіті 0 0 0 0-0 0
2 Відад 0 0 0 0-0 0
3 Аль-Ахлі 0 0 0 0-0 0
4 Ювентус 0 0 0 0-0 0
  • 18 червня, 19:00. Манчестер Сіті – Відад
  • 19 червня, 04:00. Аль-Айн – Ювентус
  • 22 червня, 19:00. Ювентус – Відад
  • 23 червня, 04:00. Манчестер Сіті – Аль-Айн
  • 26 червня, 22:00. Ювентус – Манчестер Сіті
  • 26 червня, 22:00. Відад – Аль-Айн

ГРУПА Н

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Реал Мадрид 0 0 0 0-0 0
2 Аль-Хіляль 0 0 0 0-0 0
3 Пачука 0 0 0 0-0 0
4 Зальцбург 0 0 0 0-0 0
  • 18 червня, 22:00. Реал Мадрид – Аль-Хіляль
  • 19 червня, 01:00. Пачука – Зальцбург
  • 22 червня, 22:00. Реал Мадрид – Пачука
  • 23 червня, 01:00. Зальцбург – Аль-Хіляль
  • 27 червня, 04:00. Зальцбург – Реал Мадрид
  • 27 червня, 04:00. Аль-Хіляль – Пачука

1/8 ФІНАЛУ

  • 28 червня, 19:00. 1А – 2В
  • 28 червня, 23:00. 1С – 2D
  • 29 червня, 19:00. 1B – 2A
  • 29 червня, 23:00. 1D – 2C
  • 30 червня, 22:00. 1E – 2F
  • 1 липня, 04:00. 1G – 2H
  • 1 липня, 22:00. 1H – 2G
  • 2 липня, 04:00. 1F – 2E

1/4 ФІНАЛУ

  • 4 липня, 22:00. 1E / 2F – 1G / 2H
  • 5 липня, 04:00. 1A / 2B – 1С / 2D
  • 5 липня, 19:00. 1B / 2A – 1D / 2C
  • 5 липня, 23:00. 1H / 2G – 1F / 2E

1/2 ФІНАЛУ

  • 8 липня, 22:00. Півфінал 1
  • 9 липня, 22:00. Півфінал 2

ФІНАЛ

  • 13 липня, 22:00. Фінал