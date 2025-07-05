Суперкомп'ютер назвав переможця Клубного ЧС-2025: перед півфіналами фаворит змінився

З 15 червня триває Клубний чемпіонат світу з футболу. З 32 учасників турніру залишилося лише чотири, які змогли пробитися до 1/2 фіналу.

Перед початком цієї стадії штучний інтелект проаналізував шанси команд на перемогу у Клубному мундіалі. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів і назвав найбільш ймовірного чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

Читайте також Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Прогноз від ШІ на клубний ЧС-2025

Перед чвертьфіналами він найбільше шансів тріумфувати віддавав Челсі, який мав простішу сітку. Проте після перемоги ПСЖ над Баварією, саме паризький клуб став головним фаворитом турніру – 39,3%.

"Сині" ж тепер опустилися на друге місце. Ймовірність їх чемпіонства оцінюється у 33,4%, а трійку претендентів замикає мадридський Реал – 24,6%.

Найменше ж штучний інтелект вірить у бразильський Флуміненсе. Шанси на перемогу клубу з Південної Америки становлять лише 2,7%.

Довідка. У півфіналі Челсі зустрінеться з Флуміненсе, ПСЖ зіграє з Реалом. Їхні очні протистояння відбудуться 8 та 9 липня відповідно.

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру Кіліан Мбаппе забив неймовірний гол у ворота дортмундської Боруссії, який присвятив загиблому Діогу Жоті.