На Клубному чемпіонаті світу-2025 відіграли третій чвертьфінал. У центральній грі цієї стадії французький ПСЖ протистояв чемпіону Німеччини Баварії, повідомляє 24 Канал.

До теми ПСЖ вдев'ятьох ефектно переграв Баварію та пройшов у півфінал Клубного чемпіонату світу

Огляд матчу ПСЖ – Баварія

Левову частку матчу команди видавали рівну гру. ПСЖ більше володів ініціативою, тоді як атаки Баварії видавались гострішими. Один лише Олісе тричі бив у площину, але підопічних Енріке рятував Доннарумма.

Розв'язка наступила під кінець основного часу. На 78 хвилині ПСЖ відкрив рахунок зусиллями Дуе. Вінгер отримав м'яч від Невеша перед карним майданчиком Баварії та на протиході вдало спіймав Ноєра.

Як Дуе відкрив рахунок: дивитися відео

Після цього Баварія отримала шанс на камбек завдяки вилученням у складі ПСЖ. Спочатку Пачо влетів прямою ногою в Горецку та залишив поле.

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А у компенсований час Люка Ернандес відмахнувся ліктем від опонента та залишив ПСЖ вдев'ятьох. Проте це Баварії не допомогло. Мюнхенський клуб примудрився пропустити вдруге у контратаці.

Дембеле забив у матчі ПСЖ – Баварія: дивитися відео

Хакімі накрутив одразу трьох суперників на фланзі та видав пас на Дембеле. Той і встановив фінальний рахунок 2:0. ПСЖ виходить до півфіналу Клубного чемпіонату світу, де зіграє з Реалом або Боруссією.

Огляд матчу ПСЖ – Баварія: дивитися відео