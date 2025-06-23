Медики діагностували у Владислава Кочергіна розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Футболіст зазнав ушкодження на одному з перших тренувань команди після виходу з відпустки, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Каміла Глембоського.

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Скільки часу займе відновлення Кочергіна

Наразі точні терміни повернення українського півзахисника не повідомляються. Зазначається, що він пропустить кілька місяців.

Зазвичай відновлення від подібних травм у футболістів триває від 6 до 12 місяців. Все залежить від ступеня важкості ушкодження.

У минулому сезоні Кочергін відіграв у всіх офіційних матчах за Ракув. Півзахисник відзначився 5 голами та 5 асистами у 35 поєдинках.

За підсумком чемпіонату Екстракляси Ракув став віцечемпіоном Польщі. Тож команда Кочергіна виступить у другому раунді Ліги конференцій.

Статистика. Владислав Кочергін виступає за польський Ракув з 2022 року. За цей час українець зіграв 133 матчів, забив 25 голів та віддав 13 гольових передач. Півзахисник викликався у збірну України, за яку провів один поєдинок.

Раніше Тібо Куртуа прокоментував своє майбутнє в мадридському Реалі. Це може вплинути на перспективи в команді колишнього одноклубника Владислава Кочергіна Андрія Луніна.