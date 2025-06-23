Медики диагностировали у Владислава Кочергина разрыв крестообразных связок колена. Футболист получил повреждение на одной из первых тренировок команды после выхода из отпуска, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Камила Глембоского.

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Сколько времени займет восстановление Кочергина

Сейчас точные сроки возвращения украинского полузащитника не сообщаются. Отмечается, что он пропустит несколько месяцев.

Обычно восстановление от подобных травм у футболистов длится от 6 до 12 месяцев. Все зависит от степени тяжести повреждения.

В прошлом сезоне Кочергин отыграл во всех официальных матчах за Ракув. Полузащитник отметился 5 голами и 5 ассистами в 35 поединках.

По итогам чемпионата Экстраклясы Ракув стал вице-чемпионом Польши. Поэтому команда Кочергина выступит во втором раунде Лиги конференций.

Статистика. Владислав Кочергин выступает за польский Ракув с 2022 года. За это время украинец сыграл 133 матчей, забил 25 голов и отдал 13 голевых передач. Полузащитник вызывался в сборную Украины, за которую провел один поединок.

Ранее Тибо Куртуа прокомментировал свое будущее в мадридском Реале. Это может повлиять на перспективы в команде бывшего одноклубника Владислава Кочергина Андрея Лунина.