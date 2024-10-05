Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі Ракува на виїзний матч проти Радом'яка. Перед звітним поєдинком "червоно-сині" не знали гіркоти поразок три матчі поспіль, пише 24 Канал.

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Другий гол Кочергіна в сезоні

На 33-й хвилині зустрічі іспанський хавбек Ракува Іві Лопес відправив перший м'яч у ворота суперника. Цей рахунок тримався майже до завершення основного часу.

На 90+1 хвилині Кочергін поставив фінальну крапку, знявши усі питання про переможця. Владислав пробив з-за меж штрафного майданчика точнісінько в нижній кут воріт. Відчайдушний стрибок голкіпера не врятував Радом'як від неприємностей.

Відео голу Кочергіна

Ракув здобув четверту поспіль в чемпіонаті та піднявся на другу сходинку в таблиці Екстракляси.

Владислав Кочергін у нинішньому сезоні зіграв 11 матчів в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. 28-річний хавбек забив 2 голи та віддав 1 асист.

Наразі головний тренер збірної України Сергій Ребров не викликає Кочергіна до табору збірної. Свій єдиний матч за "синьо-жовтих" Владислав зіграв у 2021 році проти Чехії (1:1).