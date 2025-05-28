"Він надто хороший": ексчемпіон світу назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа
- Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на "Вемблі".
- Ексчемпіон світу Шенон Бріггс прогнозує, що Усик переможе в реванші.
- У першому бою в серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді.
- Дюбуа не визнає своєї поразки через суперечливий удар у п'ятому раунді та наполягає на реванші.
Американський боксер Шенон Бріггс прокоментував майбутній реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Він спрогнозував переможця бою.
Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".
Читайте також "Зламав волю до перемоги": ветеран боксу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа
Кого Бріггс обрав переможцем
Ексчемпіон світу відповів, хто з боксерів стане переможцем майбутнього протистояння, пише 24 канал з посиланням на Ringside24.
Звичайно, що Усик переможе. Він надто хороший. Цей хлопець неймовірний,
– сказав Олександр Усик.
Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.
Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.