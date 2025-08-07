Олександр Усик 19 липня переписав історію боксу. Він переміг нокаутом Даніеля Дюбуа та став першим триразовим абсолютом.

Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Дерек Чісора розповів, кого має здолати Олександр Усик, щоб вважатися найкращим бійцем покоління в хевівейті, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Ексчемпіон світу зробив шокуючий висновок після реваншу Усик – Дюбуа

З ким має побитися Усик?

Ветеран британського боксу вважає, що український боєць має розділити ринг з обов'язковим претендентом на пояс WBO. На його думку, Джозеф Паркер заслужив на свій шанс і новозеландця уродженець Сімферополя ще не перемагав.

"Якщо Усик хоче стати найкращим, довести, що він найкращий, йому потрібно захистити свій титул проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, потрібно битися з усіма.

Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Ей Джеєм. Він один раз боксував зі мною. Двічі з Даніелем Дюбуа. Тож я думаю, що зараз йому варто дати шанс Джозефу Паркеру", – сказав Чісора.

Зазначимо, що Джозеф Паркер неодноразово висловлював бажання побитися з українцем. Напередодні він уже вдруге записав кліп зі звернення до абсолюта, де натякає, що хоче стати його наступним суперником.

Паркер записав кліп для Усика: дивіться відео

До слова. Джозеф Паркер є обов'язковим претендентом на титул WBO. Їх бій уже санкціонували, тож, якщо Олександр Усик відмовиться від нього, то втратить цей пояс, а разом з ним і статус абсолюта.

Нагадаємо, що напередодні ШІ проаналізував шанси боксерів стати наступним суперником українського чемпіона. Новозеландець є одним з головних фаворитів.